Ce nu vrea Liviu Guță ca fiica lui să facă, sub nicio formă: „E fată, e greu” VIDEO EXCLUSIV

Solistul Liviu Guță își sprijină unica fiică, în vârstă de zece ani, să devină artistă. Maria cântă deja, doar că nu-i plac manelele sub nicio formă, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri. Tatăl său este de acord cu ea și, ne spune acesta, își dorește ca micuța sa să aibă o carieră precum a Andrei. Ce nu vrea Liviu Guță ca fiica lui să facă, sub nicio formă.

Maria, fiica lui Liviu Guță din prima lui căsătorie, calcă pe urmele celebrul artist. Aceasta nu doar că are conturi în care se promovează pe online cu ajutorul artistului, care o filmează, dar și cântă. Micuța ne-a mărturisit că nu-i plac manelele, ci muzica pop.

La rându-i, artistul este de acord cu fiica sa, despre care ne spune că este extrem de talentată și îi dorește o carieră precum a Andrei, nu ca a lui, să piardă nopțile cântând manele.

„Ce să mai zic… Important e că-i place ceva. Am cântat o părticică mică dintr-o piesă cu fiica mea. Am cântat și eu înainte tot muzică pop, n-am cântat manele. Am abordat acest gen dintr-o greșeală, dar nu-mi pare rău.

Eu cânt orice gen muzical. Nu vreau ca fetița mea să cânte manele și să piardă nopțile ca noi. E fată – și e greu. Vreau să aibă spectacole frumoase, cum face Andra, Connect R”, a completat acesta.