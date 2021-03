Daniela Gyorfi, apariție interzisă minorilor în ultima piesă. Ce videoclip are cântăreața

Daniela Gyorfi e una din vedetele de la noi care sfidează vârsta. Cunoscuta cântăreață de manele a plusat considerabil cu costumațiile sexy în ultimul videoclip al piesei scoase recent. Cum și-a făcut apariția aceasta în fața camerelor?

Daniela Gyorfi, apariție incendiară în nou videoclip

Cunoscuta cântăreață de manele a șocat pe toată lumea cu apariția sa în ultimul videoclip. Cu toate că fanii i-au simțit lipsa în timpul pandemiei, unde nu a fost la fel de activă precum i-a obișnuit, acum iată că a revenit în forță.

Artista a susținut că îi este foarte dor de concerte și de evenimente și că viața ei s-a schimbat foarte tare în anul ce a trecut. Cu toate astea, nu are cum să dea cu piciorul la tot ceea ce a reușit să clădească în toți acești ani.

Ultimele imagini cu blondina o arată fantastic de bine, cu toate că a mărturisit că se luptă cu o depresie din cauza vremurilor pe care le trăim. În timpul în care scena a lipsit din scenariul vieții sale aceasta a continuat să aibă grijă la imagine, mai cu seamă că face ce face și nu arată cei 52 de ani pe care îi are. Recenta melodie a fost scrisă de un prieten bun al acesteia, Ticy.

„Nu mă văd artist stând în fața unei camere, deși am văzut că se practică și cântatul online”

”La tv, când am avut filmări, dădeam cu fâsul din cinci în cinci minute. Multe nunți au fost amânate, din cauza epidemiei. Și reprogramate. Pe caiet am cântări, dar…stau acasă. Noroc cu pisica, am alergat-o toată pandemia. Cum înainte de debutul pandemiei, Daniela își dorea să-și mai ia un apartament, mergând de altfel la mai multe vizionări, artista a renunțat acum la acest gând: “Am stopat orice investiție. Mi-e teamă să mai fac ceva”, a detaliat celebra solistă, pentru impact.ro.