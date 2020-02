Daniela Crudu, primele declarații după ce a fost bătută crunt. Nici nu își mai poate deschide ochii

Duminică dimineață, la ora 5:30, Daniela Crudu a sunat la 112 și a afirmat că este agresată fizic de iubitul ei. În momentul în care oamenii legii s-au deplasat la fața locului, autoritățile au constatat că cele spuse de Daniela erau adevărate.

În momentul în care Daniela a ajuns la spital, era însoțită de o prietenă, iar la câteva minute după, și-a făcut apariția și iubitul ei, care era, la rândul lui, însoțit de un prieten. Nervos, bărbatul amenința pe toată lumea din jurul lui. După ce medicii au consultat-o pe fosta asistentă TV, au constatat că are traumatism cranio-facial, piramidă nazală ruptă, entorsă, dar și lovituri în jurul abdomenului.

Acum, Daniela a fost externată din spital, și conform surselor s-ar afla în locuința tatălui său, de altfel vedeta a și povestit despre starea ei de sănătate la Antena 1.

”Dacă nu săream din maşină şi nu fugeam, mă omora. M-a dat cu capul de bord. Suntem împreună de mult timp, nu a avut nicio ieşire violentă, dar acum, practic era alt om. Nu s-a comportat niciodată aşa, nu ştiu ce s-a întâmplat cu el. Nu mai văd, am ochii lipiţi şi plini de sânge”, a declarat Daniela Crudu pentru Xtra Night Show.

De atlfe bărbatul a și dat câteva informații legate de starea de sănătate a fetei.

”Nu îi este teamă, mai ales că are acel ordin de restricţie. Rămâne la mine pentru că trebuie să se refacă. O să vină şi sora mai târziu. Sunt mulţumit. Am ieşit cu căţeluşul Danielei. Ea se simte bine. Ia unguente, se tratează, a mai luat nişte calmate. Totul este bine. Nu are dureri, ia ce i-a dat medicul. Alifii pentru picioare pentru că a fost desculţă… Dar e bine. E tânără şi se reface rapid. Echimozele de pe faţă aproape i-au trecut… Medicul i-a prescris o reţetă, sora a fost şi le-a luat, ia medicamentele necesare… Eu sunt mulţumit că merge spre bine. Momentan doarme, se odihneşte. A stat până mai târziu, a mai vorbit la telefon…”, a declarat tatăl Danielei.