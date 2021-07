Daniela Crudu știe cum să își facă intrarea pe litoral! Bruneta nu se teme de o apariție ce o să îi lase pe toți cu gura căscată, așa că toate privirile au fost ațintite pe vedetă și costumul ei de baie minuscul, ce a pus-o în evidență.

Daniela Crudu a plecat în vacanță! Bruneta a fost surprinsă pe litoral, dar multă lume știe că aceasta îmbracă piese vestimentare ce îi pun în evidență formele voluptoase atunci când se află în public. Nici acum nu s-a dezis de la regulă.

Vedeta a fost văzută la mare de paparazzi WOWbiz, purtând un costum de baie alb, minuscul, format din două piese. Aceasta și-a schimbat de curând silicoanele, așa că privirile tuturor au fost ațintite asupra formelor pe care le are bruneta.

Daniela Crudu și-a făcut o operație la sâni în această primăvară, așa că a venit momentul să le dezvăluie tututor cum arată acum! Costumul de baie ales abia îi acoperea formele voluptoase, așa că bărbații nu au putut să nu o observe.

Chiar dacă vedeta a ales să ajungă din nou pe patul de spital pentru a schimba forma sânilor, aceasta a dezvăluit că nu a avut neapărat o problemă, ci pur și simplu și-a dorit alte silicoane ce o pot mulțumi pe viitor.

Dacă ai sânii lăsați, ele se lasă mai mult, pentru că sunt niște silicoane mai moi. Mă plictisisem de forma aia rotundă. La sâni nu mă mai operez, că am trei operații.

„Nu am avut nicio problemă, pur și simplu mi-am dorit altă formă. O să se lase și o să aibă aspect natural. Astea sunt mai moi. Medicul mi-a spus că aceste silicoane nu sunt pentru oricine.

Daniela Crudu a fost ținta criticilor atunci când vine vorba despre aspectul ei. Mulți fani i-au spus că a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice, așa că bruneta a reacționat imediat, explicând ce se întâmplă cu ea, de fapt.

„Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii.

Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea.

Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. „Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea’. Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vedere.

A, şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii la sâni, au toate fetele.”, mărturisea vedeta în trecut.