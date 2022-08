Daniela Crudu, de nerecunoscut. Cum a ajuns să arate vedeta. Fanii sunt îngrijoraţi

Daniela Crudu, în vârstă de 33 de ani, nu mai este în lumina reflectoarelor, dar adesea postează imagini cu ea pe rețelele sociale. Bruneta, cândva o tânără cu forme extrem de apetisante, a ajuns să își îngrijoreze fanii cu felul în care arată. Daniela Crudu este tot mai greu de recunoscut!

Daniela Crudu făcea furori cu aparițiile sale pe micul ecran. Cunoscută datorită rolurilor de asistentă la diverse show-uri de televiziune, bruneta a ajuns acum să șocheze cu aparițiile sale. Ce-i drept, pe rețelele sociale, căci pe micul ecran nu a mai apărut, pesemne că renunțat la televiziune.

În vârstă de 33 de ani, Daniela Crudu s-a lăsat transformată la chip de operații estetice și a slăbit foarte mult. Atât de mult încât unii dintre fanii săi și-au exprimat îngrijorarea pentru noul său look.

Daniela Crudu a trecut prin mai multe transformări de ordin estetic, din dorința să arate mai bine…decât bine. Și-a operat nasul, gușa, căpătând un chip mai „ascuțit”. Bruneta nu s-a oprit însă aici. Și-a mărit buzele, sânii, și-a tatuat sprâncenele și și-a pus și fațete dentare.

Chiar și așa, Daniela Crudu a afirmat că nu și-a făcut așa de multe operații estetice precum s-a spus:

„Nu mi-am făcut așa multe operații, cum se scrie peste tot. Mai contează și, de exemplu, dacă îți schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obișnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii așa ascuțiți, dar eu nu am ochii ascuțiți, îi am rotunzi și am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac așa arcuite, le fac normal, pe rotund și mai groase.

„Domne, că și-a schimbat complet înfățișarea”. Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este, să zic așa, se vede. Și că mi-am pus fațetele. Fațetele, nasul și acidul hialuronic în buze. Și alte operații la sâni, au toate fetele”, spunea celebra Cruduța, acum ceva timp, conform cancan.ro.