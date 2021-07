Daniel Pavel, reacție neașteptată despre cel mai urât concurent de la Survivor România

Daniel Pavel a vorbit despre unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor, spunând că a fost văzut ca un personaj negativ.

Prezentatorul Survivor spune că nu a înțeles de ce acesta a fost atât de criticat de cei de acasă.

Este vorba despre Războinicul Sorin Pușcașu, cel care a avut diferite conflicte cu alți colegi din competiție. El a recunoscut de multe ori c este o fire impulsivă și că uneori poate fi pisălog.

Sorin Pușcașu a fost eliminat din cauza stării de sănătate și a problemelor medicale. Din păcate, nu a reușit să ajungă la jocurile individuale, însă a declarat că se aștepta.

„Cumva mă așteptam. Am văzut și eu rezultatele, e destul de grav față de ce credeam că am la genunchi. Din păcate nu-mi doream, îmi doream să ajung cât mai departe.

E foarte greu. Am stat 4 luni jumătate aici, sunt sigur că aș fi putut să stau mai mult. Psihic am dat dovadă că am dus-o destul de bine, fizic se pare că nu.

Aș fi în stare să-mi risc piciorul pentru echipa asta, pentru cei care au avut și au încredere în mine, meritau să mă vadă în continuare pe traseu, cu riscul de a rămâne cu piciorul acolo.

Mă bucur că am ajuns până aici, sunt în ultimii șase. Îi respect aproape pe toți, aproape pe toți, am cunoscut oameni minunați, am cunoscut și oameni pe care nu aș vrea să-i am lângă mine uneori.

Mi-am dat seama că unele chestii schimbă persoanele, dar ar trebui fiecare să-și dea seama că Survivor se va termina în puțin timp și o să începem viața reală.”, a spus Sorin printre lacrimi.