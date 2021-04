Daniel Pavel, anunț uriaș la Survivor România. Cine intră în competiția de la Kanal D începând de joi

Daniel Pavel aduce un anunț uriaș pentru fanii emisiunii Survivor România. Ce veste așteptată a adus prezentatorul show-ului sportiv preferat de români? Un nou personaj își face aparția în competiția din Republica Dominicană.

Nouă veste uriașă pentru fanii show-ului Survivor România! Competiției li se alătură alți 4 concurenți gata să își dărâme barierele și să stea față-n față cu experiența vieții lor.

Concret, alte patru fete vin cu forțe proaspete în competiția din Dominicană, mai cu seamă că în ultima vreme partea feminină a avut de suferit în fiecare tabără. Cei care urmăresc cu sufletul la gură emisiunea știu că majoritatea fetelor nu au reușit să exceleze, dar lucrurile s-au schimbat de la venirea în concurs a Anei Porgras și a lui Sindy.

Din păcate, fosta campioană la gimnastică a părăsit recent tabăra Faimoșilor lăsându-l astfel în lacrimi pe Zanni, cel care i-a fost extrem de apropiat și un coechipier de nădejde. „Îmi pare rău că a plecat Ana. Mă simt ca pe câmpul de luptă. A plecat un om foarte bun, un luptător”, a declarat protejatul lui Alex Velea după consiliul de eliminare.

Cine intră în competiție?

Războinicii au rămas șocați de strategia adversarilor și de nominalizarea definitivă a lui Jador care indica faptul că Ana a fost cea care nu a fost bună din punct de vedere sportiv. „Ei au riscat mult, Ana a fost foarte bună în ultimul timp”, spune Mellina.

Vestea bună este că alte patru noi fete li se alătură celor deja obosiți de pronele extreme. „ Survivor România este o competiție și are surprize peste surprize. Haideți să le primim pe noile coechipiere”, a fost anunțul lui Daniel Pavel.

Cine sunt cele patru fete care vor ocupa locuri importante în echipa Războinicilor și Faimoșilor, aflați în cursul zilei de joi, 8 aprilie, la Kanal D!

”Am vazut si eu reactia lui, cred ca dupa ce am vazut reactia lui am plans mai mult pentru reactia lui si pentru sentimentele pe care mi le-a transmis. Mi-am luat la revedere de la el cu ochii in lacrimi pentru ca nu am vrut nici eu sa ma vada plangand, i-am spus ca el pentru mine este un campion, e Survivor Romania 2021 si stiu ca va lupta cu toata puterea lui sa castige premiul. Eu in competitie l-am sustinut din tot sufletul de Zanni si el pe mine. Mi-a parut rau ca am iesit si ca visul meu s-a terminat acolo”

Ana Porgras