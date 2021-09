Dani Oțil și Răzvan Simion, dialog incredibil în direct. Ce au spus despre Ion Iliescu la Antena 1

O nouă zi, un nou dialog spumos la Neatza! Răzvan Simion și Dani Oțil au trezit amuzamentul telespectatorilor după ce au avut de spus o glumă la adresa lui Ion Iliescu. Cei doi nu au mai ținut cont de nimic, spre deliciul tuturor ce îi urmăresc în fiecare dimineață.

Răzvan Simion și Dani Oțil au glumit pe seama unui citat ce a luat cu asalt internetul, ce are legătură chiar cu Ion Iliescu. Ținând cont că internauții sunt extrem de creativi, aceștia au atras atenția tuturor printr-o fotografie ce îl are protagonist pe fostul politician, ajuns la o vârstă veritabilă.

Dani Oțil se bucură enorm! Gabriela Prisăcariu, soția lui, a adus pe lume un băiețel minunat, așa că prezentatorul de la Neatza poate să își strângă copilul în brațe. Acesta a trimis și un mesaj emoționant în mediul digital, ce i-a făcut pe fanii lui să se emoționeze.

„Nu mă apuc acu să îți scriu mult, pt că am mai scris acum 10 ani o scrisoare și 6 milioane de români au vorbit doar despre asta o vară întreagă… Ți-aș compune un cântec, o poezie, cum fac alți tați mai talentați.

De asemenea, Dani Oțil a demonstrat că este un tătic responsabil și nu își dorește ca fiul său să îi calce pe urme, ci, mai degrabă, vrea ca el să își găsească propria pasiune pe care să o urmeze. Chiar dacă mesajul a avut o notă de seriozitate, prezentatorul a avut grijă să introducă și anumite glume.

„Nu voi încerca să te transform în rezultatul sumei frustrărilor mele sportive sau profesionale. Tu NU vei fi un Dani Otil mai bun. Tu vei fi tu. Bine…Cu două medalii la Olimpiada din 2040…dar tu.

Am șters următoarele 3 idei, pt că orice scriu acum cu un nod în gât și cu o bere în nas… Sună a versuri de manele. Jur. Hai ca închei. Dar dacă fumezi în liceu, vii acasă cu o urâtă belciugata sau nu iei bacul cu medie mare, să știi că deja am poze cu tine dezbrăcat și cu urme de c***.

P.S. Când o să afli de Spider-Man, Super Man, Bat Man… Să știi că Mama ta e super-eroul meu preferat.”, a mai zis Dani Oțil.