Dani Oțil și-a șocat colegii de la Neatza. Ce plănuiește să-i facă copilului său: „Până la 2 ani nu are voie”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu sunt mai fericiți ca niciodată de când au aflat că urmează să devină pentru prima oară părinți. Cei doi s-au căsătorit recent și se înțeleg mai bine ca niciodată.

Pentru că este o noutate în viața amândurora, cei doi încă nu știu cum vor merge lucrurile atunci când bebelușul va veni pe lume. În ediția Neatza cu Răzvan și Dani de astăzi, marți, cei doi prezentatori au avut o invitat o specialistă care a vorbit despre cum trebuie să reacționeze părinții atunci când micuții lor se îneacă cu ceva.

Odată ce începe diversificarea alimentară, bebelușii au tendința să bage orice în gură, fie obiecte mici, fie bucăți de mâncare prea mari. Specialista a explicat cum trebuie să procedeze părinții atunci când văd că bebelușul lor se îneacă.

Ea a explicat că în ultimă instanță, părinții trebuie să facă respirație gură la gură micuților, iar informațiile l-au șocat pe Dani Oțil.

Pentru că urmează să devină tătic, el are de învățat multe informații și învățături, inclusiv cum să își salveze copilul, în cazul unui incident.

Pentru că s-a speriat, Dani Oțil le-a mărturisit tuturor că ar vrea să evite astfel de întâmplări nefericite, așa că a făcut și o glumă pe subiect.

„Da, eu m-am hotărât. Dragi telespectatori, caut cușcă. O cușcă acoperită, pentru cine poate să mă ajute. Acolo o să stea până la doi ani. Nu are voie să iasă (…) Până la doi ani acolo stă, închis în cușcă”, a glumit Dani Oțil.

Prezentatorul urmează să aibă un băiețel, iar el și Gabriela încă nu i-au stabilit numele, așa că Dani a găsit o metodă prin care să i se adreseze.

Dani: Dacă nu am nume, ce să fac?

Dani Oțil spune că va fi un tătic modern. El nu are de gând să renunțe la curse și la sportul pe care îl practică. El a vorbit despre faptul că nu se va schimba nimic atunci când va veni pe lume fiul lui.

„Nu se schimbă nimic. Nu am făcut mare lucru eu, doar am stat. Nu se termină viața de rider și de pilot. Așa am început, între două curse.

Hai să lăsăm acest subiect în aer. Vorbim când îl dau la facultate și nu iese cu vreo vagaboandă. Dacă nu e bețivă, tatuat și drogalău, atunci să mă felicitați.

Știm exact ce o să fie. Promit că într-o lună vă arăt și sexul”, a declarat Dani Oțil la „’Neatza cu Răzvan și Dani”.