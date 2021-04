Dani Oțil s-a dat de gol la Neatza. Vestea surpriză pe care a dat-o

Dani Oțil s-a cam dat de gol azi la Neatza cu Răzvan și Dani în privința sexului bebelușului său. Aceasta a spus azi la emisiune că ”o să fiu o mamă bună de băiat”, după care, evident, a încercat să ”dreagă” situația.

Într-o discuție cu Miss Universe România 2020, Bianca Tirsin, Dani Oțil a făcut declarații cu privire la sexul bebelușului său.

”O să fiu o mamă bună de bună de baiat. Nu, nu știm încă (n.red. sexul bebelușului). O să mă fac bine”, a spus imediat Dani Oțil, încercând să mascheze faptul că i-a scăpat o informație prețioasă.

Anunțul că el și logodnica sa, Gabriela Prisăcariu, vor deveni părinți a fost dat de prezentator pe contul de Instagram, în stilul caracteristic.

”Pt toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…

Pt toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre…

Pt toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule…

Pt toți…

hai ca am glumit…nu pt voi… Ci pentru noi…o sa avem un copil

Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede”, a scris Dani Oțil pe contul său de pe celebra rețea de socializare”.

”Trăim cele mai frumoase clipe”

Gabriela Prisăcariu a acordat un interviu în care a mărturisit că trăiește cele mai frumoase clipe din viața ei.

“Trăim cele mai frumoase clipe. Anul acesta vom fi patru. Trebuie să punem la numărătoare şi pe Găluşcă, pisicuţa noastră, pe care ne-am făcut oarecum antrenamentul ca părinţi. Eu şi Dani ne doream foarte mult un copilaş şi iată că gândurile ne-au fost ascultate. Sunt însărcinată în 16 săptămâni, luna a patra, suntem fericiţi şi ne bucurăm de ceea ce ne este dat să trăim. Nu vă pot da detalii despre cum l-am anunţat pe Dani că vom avea un bebeluş, prefer să păstrăm pentru noi. La fel şi sexul copilului, dacă este fetiţă sau băiat, sau cine ştie, chiar gemeni, o să fie o surpriză. Pot să vă spun că părinţii noştri au fost copleşiţi de vestea că îi vom face bunici. Îşi doreau mult”, a spus viitoarea mămică într-un interviu acordat pentru click.ro.

Dacă Dani Oțil s-a dat de gol în această zi în privința sexului copilului său, timpul ne-o va spune. Până atunci însă, nouă nu ne rămâne decât să le transmitem multă sănătate viitorilor părinți și să se bucure de minunea lor, fetiță sau băiat.