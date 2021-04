Dani Oțil, derapaj misogin la Antena 1: ‘Ești urâtă, de fapt, la bază’. Și Răzvan Simion a fost șocat

Miss Universe România 2020, Bianca Tirsin, a venit azi la Neatza cu Răzvan și Dani, unde a stat de vorbă cu Dani despre proiectele sale, și anume, un turneu unde va pleca în curând.

Bianca Tirsin, desemnată Miss Universe România 2020, a venit în platoul Neatza cu Răzvan și Dani, după mai multe dăți în care a fost nevoită să refuze invitația, din cauza proiectelor în desfășurare. Dar înainte de următorul proiect pe care îl pregătește, frumosul fotomodel cu înălțime de 180 cm a acceptat și invitația și a vorbit despre turneul în care va pleca. Ea a povestit că în bagaje își va lua trusa de make-up, pe lângă haine, șampon și creme de față și de corp. Auzind acestea, Dani a glumit imediat cu ea:

Tot în ediția de azi la Neatza cu Răzvan și Dani, Dani a mai glumit cu Bianca Tirsin spunând despre ea că este atat de zgripturoaica incat si a facut fisele cu toate concurentele”.

În această ediție a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani a mai spus, după un material: ”O să fiu o mamă bună de bună de baiat. Nu, nu știm încă (n.red. sexul bebelușului). O să mă fac bine.„.

De altfel, Dani s-a ținut de glume aproape toată ediția, iar după un material despre cum să ne îngrijim pielea, aceasta a mai spus:

”Daca vreti sa ma luat ca exponat la clinica, sa treaca studentele sa vada o anomalie a naturii, am avut si noroc si cu genele, am motoras. Am invatat si un cuvant nou, și anume proxilan. De seara facem baie in proxilan, eu si pisica mea”, a mai spus azi Dani.