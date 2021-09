Dani Oțil, mesaj extrem de emoționant pentru ”Cârcel”, fiul său. Toate femeile vor lăcrima după ce îl vor citi

Așteptarea a luat sfârșit. Gabriela Prisăcariu a născut un băiețel perfect sănătos de nota 10, iar Dani Oțil nu-și mai încape în piele de fericire. Ce mesaj incredibil i-a transmis matinalul de la Antena 1 fiului său și cum îl alintă, de fapt.

Pe data de 11 septembrie 2021, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil l-au întâmpinat pe fiul lor, care a venit pe lume în dimineața zilei de sâmbătă.

Prin intermediul rețelelor de socializare, prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani și-a exprimat sentimentele profunde față de bebelușul său și emoția pe care a trăit-o atunci când l-a ținut în brațe, pentru prima dată, pe fiul său alintat „Cârcel”.

Dar, daca părinții mei, care au muls si vaca, au terminat si facultate s-au descurcat cu mine… Eu zic ca reușim ceva. As vrea sa fiu cu tine macar la fel de bun cum au fost ei cu mine. Tu ești fragil acum, dar promit sa te fac puternic si rezistent… Pt ca in scurt timp eu voi fi cel fragil(vârsta mea nu e de ședințe cu părinții ci cu bunicii).

Ca orice părinte responsabil și educat, Dani Oțil l-a asigurat pe fiul său că-l va susține în toate deciziile pe care le va lua în viață. Cu toate acestea, simpaticul matinal de la Antena 1 i-a făcut o urare amuzantă copilului său, în dulcele-i stil clasic, pentru momentul în care acesta va crește suficient de mult cât să citească de unul singur mesajul tatălui său.

Nu voi încerca sa te transform in rezultatul sumei frustrarilor mele sportive sau profesionale. Tu NU vei fi un Dani Otil mai bun. Tu vei fi tu. Bine… Cu doua medalii la Olimpiada din 2040…dar tu 🤗

Am sters următoarele 3 idei, pt ca orice scriu acum cu un nod in gât si cu o bere in nas… Suna a versuri de manele. Jur. Hai ca închei. Dar daca fumezi in liceu, vii acasă cu o urâtă belciugata sau nu iei bacul cu medie mare, sa stii ca deja am poze cu tine dezbrăcat si cu urme de c*** 😎

P.S. Cand o sa afli de Spider-Man, Super Man, Bat Man… Sa stii ca Mama ta e super-eroul meu preferat.”, a fost mesajul plin de emoție pe care Dani Oțil i l-a transmis fiului său pe Instagram.