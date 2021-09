Dani Oțil a devenit tătic. Prima poză cu fiul lui, publicată de Gabriela Prisăcariu, care a născut în această dimineață

Dani Oțil este în culmea fericirii după ce a devenit tătic! Gabriela Prisăcariu a postat primele fotografii cu fiul celor doi. Fanii i-au transmis imediat felicitările lor.

Primele fotografii cu fiul lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au devenit părinți! Cei doi soți sunt în culmea fericirii, iar proaspăta mămică a și împărtășit cu fanii primele imagini cu acesta. „M-am topit…❤️❤️❤️❤️”, este mesajul modelului din dreptul pozelor cu băiețelul său. Internauții i-au transmis gândurile bune și i-au felicitat pe părinți pentru marele eveniment.

Adelina Pestrițu i-a comentat la postare: „Felicitari! Sa va traiasca 😍 @gabriela.prisacariuotil @daniotil”. De asemenea, iubitul Roxanei Ionescu a scris și el: „Cât ma bucur!!! All the love in the world! God bless! ♥️♥️♥️”, ulterior și Diana Munteanu le-a felicitat pe vedete: „Sa va traiascaaaa♥️♥️♥️♥️♥️”

Dacă mămică a fost mai deschisă în a-și arăta fericirea și a oferit primele detalii despre micuț, Dani Oțil doar a repostat story-ul în care a fost etichetat de ea. Prezentatorul de televiziune se pare că trăiește altfel aceste clipe și doar se bucură de minunea care a ajuns în viața lor.

Vezi Galeria FOTO

„Am ales o clinică cu cârciuma peste drum”

Matinalul de la Antena 1 chiar anunța în cursul zilei de luni că săptămâna aceasta este posibil să-și strângă în brațe fiul. Iată că lucrurile au fost exact cum au fost plănuite, iar micuțul a venit pe lume în weekend-ul acesta.

”Săptămâna asta s-ar putea să nasc. Nu spun exact momentul. Cred că vine toată presa din Romania. Am ales o clinică cu cârciuma peste drum. Acolo o să stau, că cică nu ai voie în interior”, spunea Dani Oțil în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, ediția de luni.

„Jumătate din numele puse pe o listă nu sunt adecvate”

Fanii sunt extrem de curioși de numele pe care îl vor alege cei doi soți pentru primul lor copil. Până acum, niciunul dintre ei nu a oferit niciun indiciu despre ceea ce și-ar dori sau dacă pe lista scurtă au fost măcar câteva câștigătoare care au intrat într-un top.