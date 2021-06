Dani Oțil, la un pas de o gafă colosală la adresa lui Mihai Bobonete. Matinalul a povestit ce era să comită în weekend

Mihai Bobonete împlinește azi vârsta de 41 de ani, însă, în weekend, se pare că pentru el cadourile și au început să curgă încă din acest weekend.

Printre cei care au ținut să marcheze ziua de naștere a lui Mihai Bobonete a fost și Dani Oțil care a povestit în ediția de azi a emisiunii că era să comită o gafă uriașă și să îi ofere prietenului său fix același cadou pe care i l-a făcut el la nuntă lui Dani Oțil.

Mihai Bobonete se consideră un om extrem de norocos. Mereu cu zâmbetul pe buze, el a devenit extrem de cunoscut publicului larg datorită rolului lui Bobiță din serialul ”Las Fierbinți”. Însă cine l-a ajutat să se remarce în carieră? Ei bine, chiar bunul lui prieten, Mihai Mărgineanu, care, pe când Mihai Bobonete era student la actorie, interpreta rolul povestitorului în videoclipurile lui ”Ardiles”.

”În 2005, când am realizat primul videoclip, ”Gore din Chitila”, nu aveam încredere în nimeni şi nimic. Voiam să cânt, să readuc în prim-plan melodii care făcuseră cândva furori, pe la începutul secolului trecut, dar nu ştiam şi cum trebuie să fac. Aşa că atunci când a trebuit să filmez primul meu videoclip am apelat la prieteni. Aşa se face că am pornit la drum cu Mihai Bobonete, student încă pe atunci, la Costel, ce făcea stand-up, dar care terminase Automatica, la Cătălin Neamţu, care terminase şi el Actoria”, a povestit Mihai Mărgineanu pentru Playtech.ro.