Mihai Bobonete, agresat într-un taxi din București. Era cu un coleg de breaslă: ‘Ne-a bătut din cauza mea’

Odată cu pandemia Mihai Bobonete s-a reinventat. Din lipsă de evenimente, și filmări la serialul „Las Fierbinți”, celebrul actor a demarat un proiect pe Youtube. Intitulat „Da bravo”, podcastul a prins foarte repede la fanii actorului. Au trecut prin studioul acestuia prieteni, colegi, lumea bună din showbiz-ul românesc. Ultimul episod i-a pus fața în față pe Mihai Bobonete și Octavian Strunilă.

Pandemia a generat un număr impresionant de content pe rețelele de socializare și pe Youtube. Printre proiectele care au prins repede la youtubări a fost și podcastul realizat de Mihai Bobonete. Denumit „Da bravo! by Mihai Bobonete”, show-ul a adus în fața privitorilor vedete din showbiz-ul românesc. Primul invitat al noului proiect a fost una din vedetele Antena 1, este vorba de Chef Bontea.

Podcastul a strâns într-un timp record vizualizări, astfel că Mihai Bobonete a continuat să aducă la microfon și alte vedete. Au fost Andreea Esca, Răzvan Simion, Dani Oțil, și mulți alții. În afară de interviurile inedite cu diferitele vedete autohtone, pe canalul său de Youtube, fanii pot urmări și show-urile sale de standup-comedy și cam tot ceea ce face pentru on line, după cum își descria proiectul celebrul actor din „Las Fierbinți”.

Mihai Bobonete și Octavian Strunilă sunt buni prieteni. În cadrul ultimului episod din „Da bravo! by Mihai Bobonete”, cei doi actori și prieteni au depănat amintiri. Printre momentele de care și-au amintit a fost și unul în care cei doi erau cât pe-aci să fie bătuți de un taximetrist.

În primă fază, a povestit Octavian Strunilă, taximetristul ar fi refuzat să-i ducă la destinație. Strunilă, după ce au luat alt taxiu, ar fi sunat la dispecerat, făcând o reclamație pe numele șoferului care i-ar fi refuzat. Restul a devenit o aventură care ar fi putut să iasă prost.

„Mai ții minte cu taximetristul care te-a bătut din cauza mea? Am plecat din Fire și am urcat întru-un taxi. Și îi spunem Calea Vitan 203. Și taximetristul zice că nu ne ia, că el nu merge în direcția aia. Am coborât din taxi și am urcat în taxi-ul din spate. Între timp, am sunat la dispecer și am spus că numărul TXT n-a vrut să ne ia.

Când am ieșit dintr-un pasaj, șoferul cu TXT a venit în spatele nostru. Eh, tu ai stat în taxi în față și eu în spate. Taximetristul a venit să te bată cu o bâtă de baseball, crezând că tu ești capul răutaților. Eu făcusem răul, tu nici nu știai de ce te bate ăla. Ăla îi spune taximetristului: Deschide că îți sparg geamul!”, a povestit Octavian Strunilă în cadrul ultimului episod.