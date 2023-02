Dani Oţil, detalii picante din relaţia cu Mihaela Rădulescu. Ce s-a întâmplat spre finalul poveştii lor de dragoste

Dani Oțil a trăit o intensă poveste de dragoste cu Mihaela Rădulescu după ce prezentatorul TV i-a „furat-o” pe divă omului de afaceri Elan Schwartzenberg, cu care aceasta avea o relație. După consumarea prieteniei, Dani Oțil a oferit detalii picante din relaţia cu Mihaela Rădulescu. Ce s-a întâmplat spre finalul poveştii lor de dragoste.

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu s-au iubit intens timp de 6 ani, relația lor terminându-se în anul 2014. După despărțire, Dani Oțil și-a luat inima în dinți și a povestit detalii picante din timpul relației.

De pe când formau un cuplu, cei mai mulți dintre români se întrebau cum decurg lucrurile între cei doi, în dormitorul garsonierei prezentatorului TV, în contextul în care el era cu mult mai scund decât ea.

De asemenea, la acel moment relația lor era văzută ca una controversată, ținând cont de diferența mare de vârstă dintre protagoniști. Nu au ascultat la gura lumii, ci s-au iubit până și-au epuizat sentimentele.

Dragostea a fost atât de mare încât chiar și acum își amintesc de momentele frumoase petrecute.

Astfel, în urmă cu mai mult timp, Dani Oțil povestea despre partidele de amor pe care le avea cu Mihaela Rădulescu. Nu a intrat în detalii foarte mult, însă a dezvăluit diverse aspecte care i-au șocat pe români.

„Există viață după Mihaela Rădulescu. Vorbesc cu ea și avem glumele noastre funny. Mi-am făcut un obicei, și când vorbim, îi mulțumesc pentru viața mea sexuală din următorii doi ani de după relație. La un moment dat, mă simțeam o unealtă, o ustensilă.

Eu eram un băiat de la Reșița, noi am avut multe episoade ciudate. Eu am iubit doar de două ori în viață. Nici până la ea nu am prea iubit. Am avut două relații de 7 ani toată viața, atât am reușit. Iubesc rarisim, nu țin de mână în oraș decât rarisim, nu merg la film cu fete, nu iau cina cu fete niciodată, decât dacă îți dau și cheia de acasă, ceea ce este foarte greu”, spunea Dani Oțil.