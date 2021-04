Detaliul secret pe care fanii l-au observat la Răzvan Simion și Daliana Răducan, iubita lui

Faptul că Daliana Răducan este iubita lui Răzvan Simion nu mai constituie un secret pentru nimeni, dar oare ce diferență de vârstă este între cei doi. Iată un detaliu pe care puțini îl cunosc.

Bruneta are vârsta de 29 de ani, iar Răzvan Simion are vârsta de 40 de ani, prin urmare, între cei doi este o diferență de 11 ani. După despărțirea de Lidia Buble, Răzvan Simion și-a găsit liniștea în brațele frumoasei Daliana Răducan. Deși prezentatorul de televiziune a încercat să țină relația departe de ochii curioșilor, ei tot au fost surprinși împrenă.

Așadar, ei se iubesc deja de 11 luni, iar diferența de vârstă dintre ei este de 11 ani, în timp ce diferența de vârstă dintre el și Lidia Buble era de 13 ani, artista având vârsta de 27 de ani. Daliana Răducan este de meserie arhitect și designer de interior și chiar a făcut parte din echipa Visuri la Cheie, emisiunea de la Pro TV. Aceasta se descrie pe sine ca fiind o persoană cu viziune de artist, creativă și iubitoare de frumos:

Dee menționat este că în cadrul unei emisiuni online, Lidia Buble a avut și o primă reacție despre noua iubită a lui Răzvan Simion. Prin urmare, artista a declarat că nu a urmărit-o pe Daliana, dar a observat că au apărut mai multe articole în presă cu ea. Lidia Buble a spus că nu este o fire geloasă și chiar o consideră norocoasă pe bruneta care i-a luat acum locul în inima prezentatorului de televiziune.

”Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă.”, a declarat Lidia Buble în cadrul unei emisiuni online.