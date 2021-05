Dani Oțil deja îi știe de frică soției sale. Ce cuvinte îi bagă cearta în cuplu matinalului de la Antena 1

Dani Oțil a intrat, de curând, în rândul bărbaților însurați. El a făcut nunta în weekendul care a trecut cu frumosul fotomodel, Gabriela Prisăcariu.

Însă cu toate că este proaspăt însurat, Dani pare să știe ce cuvinte nu trebuie să folosească niciodată dacă vrea să aibă liniște în casă, și anume, sintagma ”voi, femeile”.

Dani Oțil a vorbit săptămâna aceasta la Neatza cu Răzvan și Dani despre ce s-a întâmplat la marele eveniment din viața sa. El a spus, printre altele, că mama sa s-a certat din cauza meniului ales, și anume, faptul că la masă nu au existat și tradiționalele sarmale.

De asemenea, tot Dani Oțil a vorbit la începutul acestei săptămâni despre evenimentul fericit din viața sa.

”Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n red. cei din platou). Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a spus Dani Oțil.

Tot în aceeași emisiune au dat replica și Ramona Olaru, și Răzvan Simion, ambii prezenți la fericitul eveniment.

”Ne-am distrat, ne-am refacut ieri”, a spus Ramona Olaru.

”A fost prima data când m-au bătut pantofii la o nuntă”, a completat și Răzvan Simion. Nu am mai dansat de un an jumate, am dansat acum de mi s-au rupt pantofii”, a mai zis colegul lui Dani Oțil.

”Eu am 40 de ani, era ultimul tren”, a mai mărturisit Dani Oțil.