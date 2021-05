Cum a enervat-o Dani Oțil pe mama sa la nuntă: ‘M-a certat rău’. Răzvan a început să râdă

Dani Oțil a povestit azi un alt amănunt despre nunta sa, la Neatza cu Răzvan și Dani. El a spus că a fost certat de mama sa din cauza meniului.

Se pare că meniul de la nunta lui Dani Oțil, eveniment ce a avut loc la resturantul său, în weekendul ce a trecut, nu a fost întru totul pe placul mamei mirelui. De ce? Pentru că meniul nu a conținut și tradiționalele sarmale, așa cum se obișnuiește, de regulă, la evenimente de acest gen.

Tot Dani Oțil a vorbit la începutul acestei săptămâni despre evenimentul fericit din viața sa.

”Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n red. cei din platou). Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a spus Dani Oțil.