Dani Oțil are probleme cu banii? Dovada clară că stă prost cu finanțele: ”Am constatat că nu mai poți”

Dani Oțil a povestit azi la emisiune, printre altele, că atunci când s-a cazat într-un hotel din Milano, a avut parte de o surpriză neplăcută. De altfel, el spune că nu s-a cazat la un hotel scump, deoarece este mai restrâns cu banii, spre deosebire de colegul său, Răzvan, care, tot atunci ales să se cazeze la un hotel mai scump.

”Sunt foarte suparat, sunt zgarcit acum, că strâng bani pentru ala micul, am fost la hotel din Milano, unul ieftin, nu ca cel la care s-a cazat Răzvan, și am constatat că nu mai poti sa iti pui tu cate croissante vrei în farfurie, ci e cineva care te intreaba cate vrei. Imi place sa merg cu gravida dupa mine, in vacanta (n.red. ca primsti mai multa mancare)”, a declarat Dani Oțil, azi, la emisiune.