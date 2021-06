Soția lui Dani Oțil are probleme cu sarcina. Ce a pățit graviduța Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu, soția matinalului Dani Oțil, le-a spus fanilor de pe Instagram că a întâmpinat oarece probleme de sănătate în urmă cu o zi. Ea a avut dureri de fiere, după ce a mâncat chipsuri picante.

Numai câteva luni au mai rămas până ce Gabriela Prisăcariu va deveni mămică, iar aceasta le-a mărturisit fanilor că în urmă cu o zi a întâmpinat o problemă de sănătate.

Astfel, superbul fotomodel a mărturisit că a avut poftă de chipsuri picante, însă acestea nu i-au picat deloc bine, întrucât, de fel, ea nu mănâncă picant. Iar după ce a făcut-o, a simțit dureri la fiere, iar acum trebuie să consume doar sucuri naturale, până ce lucrurile vor reveni la normal.

Amintim că Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au spus DA în fața ofiețerului de stare civilă la data de 15 mai. După au semnat actele de căsătorie, ei și invitații lor s-au îndreptat spre restaurantul de fițe pe care îl deține Dani Oțil, petrecând ore în șir. Și iată că în numai câteva luni Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu își vor strânge bebelușul în brațe, un băiețel.

Recent, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au împlinit trei ani de relație, sărbătorind evenimentul la Milano, în Italia, acolo unde s-au întâlnit inopinat și cu Răzvan de la Neatza cu Răzvan și Dani. El a povestit momentul în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

”-In Italia, m-am intalnit cu Razvan, era la o terasa, a avut masa lângă bucătar. Era și Răzvan însoțit. M-am dus de rușine să îl salut. Asa se plimbă prin Milano (n.red. elegant), nu ca noi, in colanti de gravidă, trași peste burta.

Eu cred ca nici pe lumea cealaltă nu ma lasi în pace.

-Am fost sa vedem Domul, ca nici pana la 40 de ani nu l-am vazut, si m-am rugat sa nu ma mai intalnesc cu el, dar in cinci minute a fost si el acolo. Eu nu stiu sa ma imbrac in vacanta in Italia. Ne-am intors pana la urma impreună in avion”, a fost dialogul dintre Dani și Răzvan.