Sâmbătă, 22 mai, Dani Oțil nu putea să lipsească de la prima etapă din Campionatul Național de Super Rally, pe străzile din Mangalia. Din nefericire, prezentatorul de la Neatza a avut parte de un mic incident. Mașina lui a suferit un accident la raliu.

Dani Oțil a fost cel care a deschis cursa cu un prototip Radical SR1, urmat de Costel Cășuneanu, campionul național din 2019. În urmă cu un an, matinalul de la Antena 1 a reușit să câștige singura etapă organizată pe timp de pandemie.

Anul acesta, însă, Dani Oțil a debutat cu stângul! Pe rețelele de socializare, prezentatorul tv și-a anunțat fanii că a lovit mașina neintenționat.

Cu toate acestea, el și-a păstrat optimismul și a mărturisit că este bucuros că a revenit la curse după atâta timp. Vedeta de la Antena 1 a mai făcut accident de mașină la o altă competiție, în anii trecuți, însă nu s-a lăsat mai prejos.

‘Ramane in cartea mea cu doua reci si una calda: Am lovit mașina neprovocat, fara sa ma grăbesc, după un cumul de factori nefericiți. Am reușit sa improvizam, am facut timp de podium, dar s-a stricat altceva… Caldă e ca ne-am întors la curse in oraș si am vazut fețe fără masca dupa un an’, a fost mesajul transmis de Dani Oțil.