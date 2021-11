Dani Oțil a uimit la Neatza: ‘O să beau alocația copilului în Corbeanca’

Dani Oțil a uimit în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Matinalul a mărturisit că are de gând să procedeze la fel cum a auzit el la știri că s-ar mai practică prin țară, și anume, părinți care cheltuiesc alocația copilului pe băutură.

Dani Oțil povestește adesea din expriența sa de tătic, iar ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani nu a făcut excepție. El a spus ce are de gând să facă cu alocația micuțului Luca Tiago.

”Tati, abia aștept să-ți beau alocația. Mă găsiți la cârciumă în Corbeanca. A fost visul meu. Mă uitam la știri că aștia beau alocațiile copiilor. Eu de ce să nu? Patruzeci și unu de ani am așteptat să-ți beau alocația”, a declarat Dani Oțil , în direct, la Neatza cu Răzvan și Dani.

Evident, nu a fost decât o altă glumă de-ale lui Dani Oțil, iar toți cei din platou au fost tare amuzați să afle despre ”mărețele planuri” ale proaspătului tătic.

Dani Oțil a dezvăluit recent și alte detalii din viața sa de tătic, dar și de bărbat casătorit. El a spus ce se întâmplă în viața sa în prezent, despre motivul pentru care a decis să devină tată, dar și despre replicile pe care le folosește atunci când dorește să evite vreo întâlnire,sau despre ”relația” pe care o are cu curierii.

”Eu nu am facut un copil pentru ca mi-am dorit. Și nici soția mea. Ci pentru ca tot am auzit prin vacanțe: ei, faceți și voi un copil… Mă acuzau că: fă și tu un copil, să vezi. Am făcut și acum pun si eu presiune pe ceilalți.”

”Vine în viata oricărui bărbat când trebuie să anuleze lucruri. Am acum tot felul de din astea: mi-a luat unul locul de parcare, mi-a pornit alarma de incendiu.”

”Eu mi-am dorit să cad cloșca cât mai repede. Am curentat-o (n.red. pe Gabriela Prisăcariu) cu zgarda câinelui.”

”N-am știut că se da bacșis la curier. Am primit zilele trecute un pachet de 80 kg. Curierul statea și se uita la mine. Fuma. Poate d-aia…”, au fost replicile care au făcut deliciul edițiilor trecute ale emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.