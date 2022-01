Dani Oțil a sărăcit? Ce a decis când a văzut cât i-a venit factura la curent: „De ieri, umblu ca tata prin casă”

Dani Oțil a povestit în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani ce măsuri a luat, după ce a consultat factura la curent. Acesta s-a declarat împovărat de această situație, motiv pentru care a făcut și un „consiliu de familie”, pentru conștientizare. Vedeta de la Antena 1 a decis să facă niște schimbări acasă, pentru a evita un astfel de consum al energiei electrice pe viitor.

Dani Oțil a menționat că nu este într-o perioadă extraordinară, iar asta se datorează unei situații cu care se confruntă mulți români în această perioadă, și anume, factura la utilități. El a rămas „marcat” de suma pe care este nevoit să o plătească la curent, motiv pentru care a recurs și la anumite măsuri.

Matinalul a explicat și ce măsuri a luat, după ce a citit factura la energie electrică. El s-a văzut nevoit să stingă luminițele decorative de afară, puse de soția sa, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

„Beculețele de afară sunt stinse toate. Am făcut consiliu de familie: am vorbit cu cel mic, am vorbit și cu soția, i-am zis gata cu Netflix, nu facem din noapte zi. I-am mutat și masa de machiaj la lumină, ca să beneficieze de lumina naturală. Nu a venit încă factura la gaze. În orice caz, am luat masuri de precauție.”, a mai zis Dani Oțil.