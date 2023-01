Danemarca a câștigat a treia oară consecutiv medalia de aur la Campionatul Mondial de handbal masculin și „amenință” poziția României – VIDEO

Danemarca continuă să domine handbalul masculin. „Nordicii” au învins Franța în finala Campionatului Mondial și au câștigat titlul a treia oară. România are patru titluri. Medalia de bronz a fost câștigată de Spania, care a învins Suedia cu 39 la 36.

Danemarca a câștigat finala cu Franța și a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Handbal masculin pentru a treia oară consecutiv. Meciul s-a jucat pe „Tele2 Arena” din Stockholm și a avut în tribune peste 23.000 de spectatori. Danezii au fost favoriții întâlnirii, după cele 27 de meciuri fără eșec de la turneul final și și-au respectat blazonul și duelul cu formația care deține titlul olimpic.

Elevii lui Nikolaj Jacobsen au început perfect finala și după aproape 15 minute aveau un avantaj de cinci goluri. Cei ma buni jucători francezi au fost însă Remili și Mem care au tras echipa după ei, iar la pauză tabela arăta 16-15

Danezii s-au dezlănțuit în partea a doua. Rasmus Lauge și Simon Pytlick au ieșit la rampă, în locul vedetei Hansen, și au marcat împreună 19 goluri. Scorul final a fost Danemarca – Franța 34-29. Cei 10.000 de fani danezi au sărbătorit în sală al treilea succes consecutiv al favoriților.

