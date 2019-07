Dăncilă vorbește despre protestele din 10 august și îți arată că nu a înțeles nimic

Protestul din 10 august 2018 este o pată neagră în istoria României, un moment terifiant în care mii de oameni au suferit teribil ”la mâna” jandarmeriei. Dăncilă crede totuși reacțiile forțelor de ordine a fost justificată, pentru ”seamănă cu o lovitură de stat”.

Din motive greu de înțeles, Viorica Dăncilă a vorbit aseară la Digi 24 despre protestele din 10 august 2018. Pe lângă faptul că a asemănat protestele pașnice ale oamenilor cu o lovitură de stat, după câteva momente, a încercat să se îndepărteze de afirmația complet eronată și a spus că ”eu nu știu, că eram în concediu”. Cu alte cuvinte, aceasta este o altă intervenție a premierului din care nu rămâi cu mare lucru, dar te enervezi maxim pentru că nu a înțeles mare lucru din Protestul Diasporei.

„În momentul în care se încearcă intrarea în Guvernul României, se forţează intrarea în Guvernul României, eu cred că acest lucru seamănă cu o lovitură de stat. Poate cei care au fost în Piaţa Victoriei au reclamat anumite lucruri, poate aveau dreptate… Nu ştiu acest lucru, eram în concediu, dar eu ştiu un lucru, că au încercat să intre în clădirea Guvernului României. Uitaţi-vă la orice stat membru UE. Dacă cineva forţează şi încearcă să intre în Guvernul României, cum aţi cataloga acest lucru? (…) În momentul în care prin violenţă încerci să intri în clădirea Guvernului, acest lucru este de neacceptat. Eu nu ştiu cine a greşit. Să plătească.

Am înţeles că sunt dosare, se cercetează… Cine a greşit de o parte şi de alta trebuie să plătească. Nu am nicio suspiciune. Nu cred că este normal să judec eu de o parte sau de alta. Avem justiţie şi justiţia va stabili vinovaţii, dar ceea ce mi s-a părut anormal este ca să forţezi şi să intri în clădirea Guvernului. Azi intră în clădirea Palatului Victoria prin forţă, mâine forţează să intre în Cotroceni. Acest lucru este de neacceptat şi nicăieri nu este acceptat acest lucru. Şi am văzut, au fost imagini, sunt documente care atestă acest lucru”, a spus Dăncilă, pentru Digi 24.

Vina protestelor din 10 august e de ambele părți, spune Dăncilă

La aproape un an de la acele evenimente, cazul nu este mai clar decât atunci, iar vinovați nu par să existe. Chiar și în aceste condiții însă, premierul a spus, la modul general, că justiția ar trebui să sancționeze forțele de ordine care au dat dovadă ”de exces de zel”, dar și oamenii care au agresat-o pe jandarmeriță.

„Eu nu am spus că toţi din piaţă au avut această intenţie, dar au existat persoane care au forţat, s-au comportat într-un mod violent şi cred că acest lucru este de necontestat şi au vrut să intre în clădirea Guvernului. Uitaţi-vă puţin la ce s-a întâmplat cu ‘vestele galbene’ în Franţa. Deci, haideţi să facem un pic de comparaţie şi să vedem: li se permitea să intre în clădirea guvernului sau în altă parte prin forţă? Nicăieri în lume nu este permis acest lucru. Jandarmeria trebuie să îşi facă datoria. Dacă unii au avut exces de zel, sunt convinsă că justiţia îi va sancţiona. Am această convingere şi trebuie să fie aşa. Dar cred că aceste sancţiuni trebuie să existe şi de o parte şi de alta. Pentru noi este important ca legea să fie respectată, indiferent dacă e în cadrul forţelor de ordine sau sunt cetăţeni”, a subliniat ea.

De parcă nu era evident că s-a jucat bambilici cu documentele referitoare la intervenția jandarmeriei și la cei care au condus forțele de ordine, Dăncilă a spus câteva cuvinte și despre asta. În opinia ei, este ”ilogic” faptul că procurorii nu au acces la ele. „Nu cred ca procurorii să nu aibă acces la aceste documente. Mi se pare foarte ilogic acest lucru. Eu cred că procurorii au acces la aceste documente şi sunt convinsă că ministrul de Interne trebuie să facă tot posibilul şi ceea ce i se permite din punct de vedere legal pentru aflarea adevărului. Aflarea adevărului este importantă şi pentru Jandarmerie şi pentru oamenii care au fost în Piaţa Victoriei”, a concluzionat ea.