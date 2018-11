Dăncilă s-a făcut din nou de răs: A mai pierdut un ministru, fără să știe

Pe parcursul zilei de luni, Dăncilă a asigurat membrii presei că Paul Stănescu nu vrea să demisioneze din poziția de Ministru al Dezvoltării. S-a înșelat.

Dacă vrei să-ți formezi o opinie avizată despre nivelul de comunicare din guvern și despre autoritatea pe care o are Dăncilă asupra membrilor cabinetului, este suficient să te uiți la episodul de astăzi. Totul a început în urmă cu aproximativ o săptămână, când Dragnea i-a retras sprijinul politic lui Paul Stănescu, Ministru Dezvoltării. Ideea era să îl înlocuiască pe acesta cu altcineva, dar Iohannis a amânat numirea de noi miniștri până după 1 decembrie.

În contextul în care decizia unei demisii ar fi lăsat țara fără un Ministru al Dezvoltării, mulți au fost convinși că Paul Stănescu va rămâne în poziție până când va fi remaniat de Iohannis. Până și Dăncilă era de această părere. ”Am vorbit cu Paul Stănescu. Domnul vicepremier nu a vrut să-și dea demisia.”

Nici nu a terminat bine propoziția respectivă doamna premier, iar Stănescu a făcut public un comunicat prin care anunță că se retrage din cabinetul de miniștri al lui Viorica Dăncilă. Documentul integral poate fi văzut mai jos. Argumentul central este că, în opinia domniei sale, gestul său va facilita ”o unitate și guvernare responsabilă”.

„În contextul evenimentelor din ultima vreme de pe scena politică, vă aduc la cunoştinţă că astăzi, 26 noiembrie, mi-am depus cererea de demisie din funcţia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Aceasta a fost înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 16495/26.11.2018.

Am spus-o şi o repet: sunt un om de onoare, responsabil și implicat, nu am urmărit niciun interes personal şi nu m-am agăţat niciodată de vreun scaun! Referitor la mandatul meu de ministru, vreau să spun că l-am acceptat cu greu, la insistențele conducerii partidului, dar, atât timp cât am ocupat această funcție, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a-mi exercita atribuţiile la minister cu responsabilitate şi implicare, în așa fel încât nimeni să nu aibă ce să-mi reproșeze!

Am fost în permanenţă orientat către obiective cu impact la nivelul populației, iar prioritatea mea, ca viceprim-ministru şi ministru al dezvoltării, a fost reprezentată de investiţiile în infrastructura de sănătate, educație, locuire, apă şi canalizare!

Cred, în continuare, că ţara are nevoie de unitate și de guvernare responsabilă, le mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în mine şi m-au sprijinit, precum şi colegilor din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, alături de care am făcut o echipă extraordinară!”.

Întrebat ce opinie are despre demisia lui Paul Stănescu, Liviu Dragnea a fost cât se poate de expeditiv. „Nu mai vreau să comentez acest subiect, îl faceti mult prea important față de cât este.”, a declarat președintele Camerei Deputaților.