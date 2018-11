După refuzul președintelui de a aproba doi noi miniștri dintre cei opt care au fost remaniați, PSD-ul a intrat în criză, iar Dragnea a ieșit în fața presei doar pentru a-l amenința pe președintele țării.

Tensiunile din PSD au atins un prag alarmant în ultimele săptămâni, mai ales că opoziția din partid începe să capete o formă care-i va șubrezi și mai mult imaginea în fața publicului larg. Rămâne să vedem dacă partidul de coaliție va avea ceva de pierdut.

După ce Iohannis a refuzat să aprobe propunereile PSD în frunte cu Olguța Vasilescu și Ilan Laufer, partidul lui Dragnea s-a arătat forțat să intre într-o ședință extinsă, pentru a vine la înaintare cu noi nume. Nu a fost însă cazul. După numeroase dezbateri, Olguța Vasilescu a ieșit propusă pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, în timp Mircea Drăgici este menit pentru Minisersul Transporturilor.

Problemele majore de la această oră țin de eliminarea din funcțiile menționate mai sus a lui Paul Stănescu și Lucian Șova. Cei doi au fost invitați să-și depună demisia de onoare, pentru că au rămas fără suportul partidului. Deaoarece lucrurile ar fi fost prea simple dacă vedeam toți miniștri noi în funcție în 24 de ore, Stănescu a afirmat cât se poate de senin că nu se grăbește să-și dea demisia.

Încecând să aplaneze un pic situația din Guvern, Dăncilă a făcut câteva declarații, dar nu au făcut decât să sune a amenințări la adresa lui Iohannis. În teorie, președintele este obligat de Curtea Constituțională să aprobe noile propuneri de miniștri. Dacă nu, coaliția i-ar putea forța suspendarea din funcție.

„Am trimis deja deciziile de revocare pentru cei doi miniștri. Bineînțeles că acum trimit numirea. Nu mai trimit o dată ceea ce am trimis. Eu sper ca ceea ce a decis premierul României să fie luat în calcul. În cazul în care refuză o să acționăm constituțional. Eu sper ca domnul președinte să facă aceste numiri. Să nu uităm că am intrat în linie dreaptă pentru preluarea Președinției Consiliului UE. Astăzi am avut o primă întâlnire cu Consiliului Președintilor. Eu cred că în acest moment nu ne putem juca cu deciziile pe care le luăm. Eu sper să luăm în calcu toți aceste lucruri și președintele să facă aceste nominalizări, având în vedere faptul că toți de la Guvern de la cu Colegiul Comisarilor”, a spus Dăncilă.

În același timp, Dragnea a profitat de ocazie pentru a-l amenința voalat pe președinte cu suspendarea, dacă nu votează propunerile pentru Dezvoltare și Transporturi. „Ne-am obișnuit cu domnul Iohannis să fie în stare să facă orice, dincolo de Constituție și lege, dar ar fi o încălcare flagrantă a legii și a deciziei CCR. În cazul în care va calcă cu picioarele pe Constituție, o să ne întâlnim și o să vedem ce o să facem. Să ajungem în situația respectiv, nedorită de noi, și vedem”, a spus Dragnea.