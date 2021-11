Cheia căsniciei perfecte s-a aflat. Dana Săvuică le-a spus-o tuturor femeilor: ”Părerea mea”

Este una dintre cele mai frumoase și cunoscute vedete din România, iar la 51 de ani încă face furori cu formele sale voluptoase. Dana Săvuică a descoperit taina unei căsnicii fericite, secret pe care l-a împărtășit cu toate femeile. Despre ce ar fi vorba.

Dana Săvuică este, fără doar și poate, unul dintre cele mai de succes modele din istoria țării noastre. Focoasa blondină, care a fost prima vedetă curajoasă de a face un pictorial pentru o revistă destinată bărbaților în România, a fost dintotdeauna curtată de către cei mai eligibili dintre burlaci.

La 51 de ani, frumoasa blondină și-a păstrat formele voluptoase care au consacrat-o și consideră că a descoperit secretul unei căsnicii fericite. În 2016 a divorțat după 25 de ani de mariaj. Recent, Dana Săvuică a mărturisit că și-ar fi dorit să se separe de fostul ei soț acum mai mult timp.

Nu e nevoie, trebuie să fie o relaxare într-o căsnicie, părerea mea. Aș vrea să fiu relaxată, să iubesc și să mă simt iubită. Trebuie să ai voință atunci când vrei să fii acolo. (…) Trebuia să o fi făcut mai repede (n.r. să ajungă la divorț).

Mi-am dat seama că, de-a lungul timpului, când nu mai există comunicare intervine și problema copilului. Mulți zic că stau în căsnicie pentru copil, dar copilul se încarcă cu toate supărările și ajunge adult și face ce a văzut.

Am avut posibilitatea off the record, dar să nu știe lumea, că îmi plăcea să proiectez imaginea de familie perfectă pentru că îmi era frică de ce o să spună părinții, presa, apropiații, dar nu am mers la un psiholog. Sunt încăpățânată.

Eu am refulat în proiecte, nu am încetinit, m-am ocupat de mine și m-am iubit pe mine. A fost foarte bine, a fost ce îmi doream eu, a fost ca o gură de oxigen.”, a declarat Dana Săvuică la PRO TV.