Dana Săvuică și-a amânat operația de micșorare a bustului! Ce i-au interzis medicii VIDEO EXCLUSIV

Dana Săvuică a fost nevoită să își amâne planul de a începe anul 2023 cu un bust mai mic, așa cum își dorea. Prezentatoarea emisiunii “Ego Life” a spus, exclusiv pentru Playtech Știri, că a reprogramat intervenția chirurgicală, pentru primăvară, după ce s-a sfătuit cu neurochirurgul care a operat-o la coloană, în toamna lui 2021. Și nu ar fi exclus să schimbe data din nou, dacă i se va ivi o deplasare în străinătate, în perioada respectivă, știut fiind faptul că vedeta este o mare amatoare de călătorii.

Dana Săvuică a împlinit pe 23 ianuarie 53 de ani. Este o femeie realizată pe toate planurile și asumată în ceea ce privește vârsta:

“Anul acesta a început foarte bine, cu o săptămână și jumătate chiar două de relaxare. Începutul de an este pentru mine mai relaxant, pentru că toate emisiunile Ego Life, difuzate pe Ego.ro, erau deja filmate pentru o lună de zile și atunci am stat relaxată și am avut timp pentru mine”, ne-a spus ea.

De ziua ei, sărbătorita a fost răsfățată și s-a bucurat din plin de prezența oamenilor dragi care i-au fost alături.

“Așteptam așa, ziua mea, am împlinit 53 de ani. La ora 12.00 noaptea, prietenul meu a venit, m-a pupat, am servit un vin roșu, am dansat împreună în casă, a fost așa o chestie ad-hoc, dar romantică. Pe zi am organizat o masă cu familia mea, cu părinții mei, cu sora mea, cu fiica mea, deci ceva așa doar într-un cadru restrâns, dar într-un loc frumos în care merg eu și petrec de fiecare dată”, a declarat, pentru Playtech Știri, Dana Săvuică.