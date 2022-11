Cum a testat-o Zina Dumitrescu pe Dana Săvuică, la începutul carierei în modelling: „Ești o fată deșteaptă” VIDEO EXCLUSIV

Dana Săvuică a intrat în lumea modei după Revoluție. Își făcea debutul ca manechin în show-ul regretatei Zina Dumitrescu. Deși îi dăduse votul ei de încredere, la finalul evenimentului, mama modei românești a descurajat-o complet. A sfătuit-o să își vadă de studii. Ulterior, și-a dat seama că fusesese doar unul dintre testele pe care Zina i le-a aplicat pe parcursul carierei în modelling. Prezentatoarea „Ego Live” ne-a povestit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, despre lumea fascinantă a modei.

Dana Săvuică a fost unul dintre cele mai apreciate manechine după Revoluția din 1989. Prezentatoarea emisiunii „Ego Life” a avut ocazia să urce din nou pe podium.

S-a întâmplat vineri seara, în cadrul „Galei Ellis 30 de ani”. Evenimentul i-a prilejuit designerului Eli Lăslean de a celebra 30 de ani de actrivitate. Pentru acest eveniment designerul a ales 30 de femei de succes să îi prezinte creațiile.

După o pauză de 22 de ani, vedeta a avut onoarea să deschidă show-ul de modă, al cărui coordonator a fost Alin Gălățescu:

Vedeta a avut norocul ca, la început de drum, să aibă parte de profesioniști în preajmă. Majoritatea, cu generozitate, i-au oferit sfaturi atunci când a avut nevoie, formând-o ca manechin profesionist:

Mi-au format feminitatea, stilul, atitudinea. Au urmat prezentări de modă pentru Doina Levintza, Janine, Cătălin Botezatu, Venera Arapu, Romanița Iovan, o grămadă de designeri. Pot spune că am fost un pionier în lumea aceasta și mă bucur enorm de mult că am lăsat ceva moștenire”, ne-a spus ea.

Învățând la școala de modele la Casa de Modă Venus și intrând în elita manechinelor, am furat meserie. Am avut foarte multe lecții de viață, care m-au format ca om, ca femeie.

„Nu am avut momente complicate, pentru că am avut parte de o echipă foarte bună de oameni, de profesioniști. Eram îndrumată tot timpul de Zina Dumitrescu și nu numai.

Dana Săvuică a intrat în lumea modei în perioada în care era studentă la ASE. Deși a primit ok-ul din partea Zinei Dumitrescu, ulterior prestația Danei pe scenă nu a fost pe măsura așteptărilor regretatei creatoare de modă.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, Dana Săvuică ne-a povestit despre testul pe care i l-a aplicat Zina Dumitrescu. Ne-a povestit și cum a reușit să nu renunțe la modelling, deși designerul îi recomandase să își vadă de studii:

Deși nu i-au picat deloc bine cuvintele Zinei Dumitrescu, Dana Săvuică a avut norocul de a participa la un alt casting. În urma acestuia lucrurile au luat o întorsătură favorabilă pentru ea:

„Dar pe urmă a venit Cătălin Botezatu și mi-a zis: `Eu o să te chem la un casting`. M-a chemat pentru prima agenție de modele care a venit în România după Revoluție să caute manechine.

Era o agenție din Grecia și au venit toate manechinele din București cel puțin la acel casting și eu am fost aleasă. Am fost 6 fete alese și am plecat în Grecia, în Atena, și am stat o lună, am făcut ședințe foto acolo pentru o revistă de modă.

Și când am ajuns acasă, m-am dus la Zina Dumitrescu și am intrat într-o prezentare și eram atât de dezinvoltă și mi-a zis: `Bravo, așa da!` Au fost foarte multe teste, dar le-am depășit”, a spus, pentru Playtech Știri, prezentatoarea emisiunii „Ego Life”.