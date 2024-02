Dana Roba, din nou față-n față cu soțul care a lovit-o cu ciocanul: ”Mi-e frică, am o stare de panică!”. Ce a făcut cu hainele bărbatului EXCLUSIV

Dana Roba are mari emoții, pentru ziua de mâine, când va sta, din nou, față-n față, cu soțul ei, Daniel, la Judecătoria Timișoara. Ea ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre teama cumplită pe care o simte, când îl vede, dar și despre fetele ei, profund afectate de scenele șocante din casa părintească.

Dana Roba este nerăbdătoare să încheie procesul cu Daniel, acuzat de violențe în familie și de tentativă de omor. Mâine, cei doi soți se vor revedea, la un nou termen judecătoresc, în acest caz, care a îngrozit o țară întreagă:

”Mâine dimineață am următorul termen în proces, la judecătoria din Timișoara. Sincer, m-am săturat, de-abia aștept să se termine, număr lunile și zilele din an. Mă va însoți și mă va susține avocatul meu, este cel mai bun, cel mai în măsură să mă reprezinte.

Citiți și: Suma uriașă pe care Dana Roba i-o cere în instanță soțului care a măcelărit-o cu ciocanul: ”Nu-l iert, am fost la un pas de cazul Elodia!” EXCLUSIV

Dana Roba are mari emoții, la gândul că va fi din nou sub același acoperiș cu bărbatul care, anul trecut, într-un acces de furie, a lovit-o cu ciocanul, lăsând-o într-o baltă de sânge:

Dana Roba, make-up artist, de profesie, și patroană a unui salon de înfrumusețare, în Timișoara, este decisă să lupte din răsputeri pentru a obține, în instanță, custodia totală a celor două fiice. Ele au fost martore la șocantele scene, care au avut loc, anul trecut, în apartamentul familiei:

Dana Roba nu s-a mutat încă din ”apartamentul groazei”, din Timișoara, unde era să-și piardă viața. Ea ne-a mai dezvăluit și ce a făcut cu hainele, dar și cu celelalte lucruri ale soțului ei, Daniel, după ce a fost arestat:

”Nu am nicio problemă să locuiesc în această casă, am zugrăvit, am aranjat, am redecorat, e casa mea, la urma-urmei. Poate că o voi vinde, ca să cumpăr o casă pe pământ, lângă Timișoara, în apropierea salonului meu de înfrumusețare.

Lucrurile lui Daniel, hainele și alte obiecte, le-am scos, i le-am dat fratelui lui. Am scăpat de energia negativă din casă”, ni s-a mai confesat Dana Roba, în exclusivitate pentru Playtech Știri.