Dana Roba a găsit medicul care îi va repara chipul zdrobit de soț. ”Te face țiplă!”. Cât costă operația, în Turcia EXCLUSIV

Dana Roba este nerăbdătoare să scape de numele de familie al soțului ei, Daniel Balaciu, după crunta bătaie încasată anul trecut. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Dana Roba, specialistă în machiaj, ne-a mai dezvăluit și cât o costă operația de reconstrucție a craniului, dar și în ce țară va fi efectuată, în 2024.

Dana Roba vrea să scape cât mai curând, în acte, de numele de familie al soțului ei. Mai are însă de așteptat, până să revină la numele de fată, în prezent, alt proces fiind mai important:

Din păcate, fiicele mele sunt nevoite să îl păstreze. În România, nu se poate schimba. Dar, mă bucur că sunt fete și că, după căsătorie, vor prelua numele soților. Nu-mi trebuie de la familia lui nici pensie alimentară, nimic, nu am nevoie de banii lor, vreau să mă lase în pace, atât, să-mi trăiesc viața, în liniște, să am grijă de fete.

Dana Roba va suporta, în 2024, o operație dificilă la cap, de reconstrucție craniană. S-a interesat și în țară, dar și în străinătate, de astfel de intervenții chirurgicale:

Omul e tare priceput, am văzut niște fotografii, cu multe cazuri rezolvate, te face țiplă! Aștept să-mi aprobe intervenția, care va costa, cred, până în 10.000 de euro. Oamenii au fost buni și au donat bani, cât au putut, am suma. Au donat și bisericile penticostale și ortodoxe”, ne-a mai declarat Dana Roba, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Dana Roba nu-și poate iarta soțul bătăuș, cu atât mai mult cu cât a rămas și cu severe probleme de sănătate. Ea ne-a dezvăluit că nu mai are miros și că se teme că nu și-l va mai recupera vreodată:

”Am rămas pe viață fără gust și fără miros, am capul pe jumătate amorțit, am amețeli mari. Nu mai am miros, nu simt nimic, așa că am rugat vânzătoarea să-mi descrie cumva mirosul de parfum, să-mi spună ce esențe conține.

Important este că sunt în viață, pentru fetele mele, nu că nu voi mai avea eu miros, pe viață. Soțul meu mi-a dat cu ciocanul, dar eu n-am luat 8 ciocane, am luat, de fapt, vreo 30 de ciocane”, mai susține Dana Roba, în exclusivitate pentru Playtech Știri.