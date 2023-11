Dana Marijuana, despre motivul pentru care Dorian Popa s-ar fi urcat drogat la volan. Îl critică pentru asta: „Nu te mai urci la volan!” EXCLUSIV

Dana Marijuana nu este de partea celebrului influencer Dorian Popa, surprins la volan, sub influența substanțelor interzise, chiar dacă și ea a trecut, la debutul muzical, printr-un episod controversat, de care acum nu e deloc mândră. Solista de hip-hop crede, însă, că Dorian ar avea nevoie de ”energizante” pentru a reuși să se ocupe de toate afacerile, plus de postările de pe Internet, din care acesta câștigă sute de mii de euro.

Dorian Popa le-a cerut iertare fanilor: ”Am greșit, indiscutabil!”

Dorian Popa (35 de ani), pe care o țară întreagă îl știe din serialul ”Pariu cu viața”, a negat inițial că, pe data de 27 octombrie 2023, s-ar fi aflat, sub influența substanțelor interzise, la volanul mașinii sale de lux, un adevărat aspirator de femei.

Dacă inițial a dat vina pe prietenii care ar fi fumat în prezența lui, la un chef, iar el a inhalat fumul, ulterior, când probele biologice nu au fost deloc de partea lui, rezultând că ar fi consumat cannabis, Dorian a postat pe conturile sociale un mesaj isteț meșteșugit.

El le-a cerut iertare sutelor de mii de fani, care îi urmăresc, pe Internet, isprăvile, materiale video care l-au îmbogățit peste noapte pe celebrul influencer. Iată cum sună mesajul său: ”Vreau să-mi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, tuturor celor care își încep diminețile cu vloggurile mele. Am greșit, indiscutabil! La vârsta și experiența de viață pe care le am, clar nu am circumstanțe atenuante”.

Mesajul Danei Marijuana pentru Dorian Popa: ”Dacă ai consumat substanțe interzise, nu te mai urci la volan!”

Dana Marijuana, care a recunoscut că, la debutul muzical, a consumat substanțe interzise, nu este deloc de partea lui Dorian, însă, cumva, pare să îl înțeleagă:

”Nu știu ce să comentez. Ideea e că marii afaceriști, atunci când muncesc foarte mult, zi și noapte, apelează la aceste substanțe interzise, care te ajută să reziști. Poate că Dorian Popa are foarte multe chestii de făcut și a apelat la ”energizante”, ca să se poată ocupa de tot. Dar, dacă știi că ai consumat substanțe interzise, nu poți să te mai urci la volan, poți să faci chiar și un accident mortal. Eu locuiesc în Vama Veche și, în fiecare zi, trec prin 2 Mai, când îmi duc fiica la școală, pe lângă locul unde a avut loc teribilul accident, în care un șofer drogat a lovit mortal doi tineri. Acum, acolo, sunt mereu lumânări aprinse, pentru sufletul lor. E un loc periculos, noaptea nu e luminat foarte bine. Dacă ai viteză, e greu să mai iei curba”.

Și Dana Coteanu a avut probleme cu substanțele interzise: ”Practic, îți cumperi moartea!”

Solista Dana Coteanu Marijuana, ”Regina muzicii hip-hop”, a vorbit, într-un mai vechi interviu televizat, despre p roblemele avute, cândva, cu drogurile: ”Am fost consumatoare, cu primul meu iubit, practic, îți cumperi moartea!”.

Ea a explicat și cum a reușit să renunțe la droguri: ”Mâncam vitamine, mă rugam foarte mult, nu într-o clinică, ci acasă, singură. Eu i-am și spus iubitului meu, de atunci, să aleagă ce face pe viitor, căci eu aleg muzica și drumul meu în viață”.

Ea le atrage atenția părinților că prietenii pot reprezenta un real pericol: ”Mare grijă! Drogul e ca băutura, dacă bei de copil, îți afectează creierul, de aceste substanțe trebuie feriți copiii! Nu vin dealerii, la copii, ei se duc la colegi, care le zic: ”Iată ce am!”, și încearcă, anturajul te atrage”, a mai spus ea, într-un alt interviu pentru Playtech Știri.