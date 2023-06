Drama ”Reginei hip-hop”. La ultimele spectacole, Dana Coteanu Marijuana nu a primit niciun leu: ”Am cântat pe mâncare” EXCLUSIV

”Mai am niște mici cântări, niște spectacole, prin București, încă nu am plecat la Vama Veche, dar lumea nu mai are bani, deci nu e bine. În ultimele două concerte am cântat pe gratis, doar așa, ca să cânt și să ne simțim bine. Mi-au făcut cinste, a fost ok, mi-au dat mâncare. Voi pleca pe Litoral, peste două săptămâni. Sper să am ceva spectacole, la Vama Veche, încă nu știu. Trebuie să merg acolo, să vorbesc direct cu patronii, am mai vorbit, să vedem acum dacă vor. Dar, vă spun sincer, patronii de localuri se cam sperie, nu mă știu, se sperie de numele meu, poate și din cauză că am fost implicată în niște povești mai vechi. Însă, eu sunt foarte serioasă, la orice contract, vin la timp, la spectacole, mă pregătesc, mă aranjez.

Vă pup și vă iubesc!”, ne-a mai declarat Dana Coteanu, exclusiv pentru Playtech Știri.

Dacă cineva vrea să mă cheme să cânt, vin cu drag! Să ne ajutăm în muzică, unii pe alții, ca între colegi.