Dana Marijuana își ține fiicele departe de tentațiile din școli, după lupta ei cu consumul de droguri: ”Mare grijă, la anturaj!” EXCLUSIV

Solista Dana Coteanu Marijuana, ”Regina muzicii hip-hop”, mamă a doi copii, și-a arătat îngrijorarea față de creșterea alarmantă a consumului de droguri, în școli. Cum și ea a trecut printr-o astfel de experiență, la debutul muzical, Dana Coteanu este acum prevăzătoare. Dana Marijuana le atrage atenția părinților că prietenii pot reprezenta un real pericol: ”Anturajul te atrage”, susține ea, exclusiv pentru Playtech Știri.

Povestea numelui ei de scenă, Marijuana: ”Aveam 14 ani, nu știam”

În urmă cu 5 ani, în cadrul emisiunii ”Răi, dar buni” (Antena Stars), Dana Coteanu Marijuana, solista intrată în istoria muzicii hip-hop cu piesele ”Cea mai fidelă fată” și ”Tupeu de borfaș”, i s-a confesat prezentatorului Mihai Morar.

Ea a dezvăluit și povestea din spatele numelui ei scenă: ”Mi-a fost pus acest nume, la 14 ani, nu ştiam despre ce este vorba. Mai târziu, odată cu concertele, au venit cei care ne ascultau şi atunci am început să fumez. Ce pot să spun despre acest drog este că m-a ajutat, după ieşirile mele din spital, după acuzaţiile din presă…”.

Dana Coteanu Marijuana: ”Am avut și o campanie antidrog, am fost prin școli și prin licee”

După teribila experiență din adolescență, din care a ieșit cu greu, Dana Coteanu este acum cu ochii pe fiicele ei, Alessia (17 ani) și Iris (8 ani), ținându-le departe de tentațiile din școli.

A discutat cu ele, le-a făcut instructajul: ”Eu am avut și o campanie antidrog, am fost prin școli și prin licee, nu știu însă cât de mult contează, nu știu cât a folosit. Fetele mele știu, am vorbit cu ele, am fost foarte deschisă, le-am rugat ca orice problemă o au să-mi spună, să nu e ferească, ca să pot să le ajut, din start.

E greșit ca un părinte să-și bată copiii, trebuie duși la psiholog, există acum și în școli, dacă află (n.r.- că au consumat droguri), trebuie duși la terapie.

Mare grijă! Drogul e ca băutura, dacă bei de copil îți afectează creierul, de aceste substanțe trebuie feriți copiii. Nu vin dealerii, la copii, ei se duc la colegi, care le zic: ”Iată ce am!”, și încearcă, anturajul te atrage”.

Solista se pregătește de nuntă, dar vrea doar o petrecere modestă: ”Le trag o cântare și punem pe masă ce om avea!”

Dana Marijuana are un divorț la activ, dar și câteva povești de iubire eșuate. Cu toate acestea, nu se teme să-și oficializeze relația actuală. Ce-i drept, nu mai visează, ca prima dată, la o petrecere cu zeci de invitați și cu un tort cu 7 etaje. Vrea ceva modest, doar cu cei apropiați și cu un meniu pe măsura banilor din buzunar:

”Da, am de gând să mă recăsătoresc, așa, ușor-ușor, nu știu data, anul viitor, cred. Trebuie să fim legali, ca să ne trăim viața și legal. Nu o să mai fac o nuntă pompoasă, ci o mică petrecere, acasă, la Vama Veche, aranjez aici frumos, pun pe masă ce om avea, le trag și o cântare, și aia e! Dacă mai vin și alți soliști vor cânta și ei! Cererea în căsătorie a fost formulată de iubitul meu, din prima, imediat după ce m-a cunoscut. Mă mărit cu el, îmi dă sentimentul că totul va fi bine. Momentan, cu banii suntem separat, căci el este mai cheltuitor. Eu îmi calculez banii, ca să ajungă pentru mine și pentru copii”.

Ce prețuri sunt la Vama Veche, și de unde își cumpără mâncarea, mai ieftin

Dana Coteanu Marijuana ne-a vorbit și despre fiica cea mică, Iris, alături de care locuiește în căsuța din Vama Veche, și pe care a înscris-o, din această toamnă, la o școală generală din zonă:

”Fetița mea cea mică e foarte bine, are profesori buni, e o școală nouă, este foarte mulțumită. Profesorii se implică foarte tare, sunt tare drăguți, nu am ce comenta, ea e foarte fericită, își face prieteni, se poate juca, ne plimbăm zilnic, la aer, pentru noi e mult mai bine aici, la Vama Veche, decât în București”.

Solista recunoaște însă că prețurile la mâncare, mai ales în sezonul estival, sunt cu mult mai mari. Prin urmare, își face aprovizionarea din altă parte:

”Prețurile de Vamă, în sezon, sunt cam de trei ori mai mari, față de București, dar noi ne facem cumpărăturile din Mangalia, de la supermarket, luăm de acolo tot ce ne trebuie, mai ieftin”.

De ce nu-și dorește participarea la ”Survivor”: ”Aș refuza, oricât de mulți bani mi-ar da”

Solista de muzică hip-hop susține că nu ar participa la concursurile de supraviețuire de la Pro TV sau de la Antena 1, precum ”Survivor” și ”America Express”, nici dacă i s-ar oferi o sumă mare de bani:

”Nu aș merge la concursurile de supraviețuire, deja duc o luptă de supraviețuire, deci nu mai îmi trebuie alta. În plus, nu aș putea pleca departe de fetele mele, câte 6 luni, nu le-aș lăsa singure atâta vreme, oricât de mulți bani mi-ar da”.

Dana Marijuana se va bucura, peste câteva zile, de reîntâlnirea cu publicul, pregătind un recital de zile mari: