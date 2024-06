Dana Marijuana, adevărul despre fiica sa și plecarea din Vama Veche: „A spus povestea ei cuiva” VIDEO EXCLUSIV

Dana Marijuana, pe numele său real Dana Coteanu, este o artistă recunoscută în special pentru contribuțiile sale în muzica hip-hop și rap. Născută în București, ea a devenit o figură emblematică în anii ’90, fiind una dintre primele femei din România care a reușit să se impună într-un gen muzical dominat de bărbați. Cariera sa muzicală a avut un impact semnificativ asupra scenei muzicale românești, influențând și deschizând uși pentru multe alte artiste. Invitată în platoul Playtalk cu Rebeka Pascu, Dana Marijuana a făcut o serie de dezvăluire exclusive despre plecarea din Vama Veche, unde trăia într-un container cu fiica ei, Iris.

Dana Marijuana a debutat în muzică în anii ’90. Succesul l-a dobândit odată cu piesa ”Cea mai fidelă fată”, dar și cu o colaborare de care toată lumea își aduce aminte, cea cu La Familia, pentru melodia „Tupeu de borfaș”.

În cadrul interviului Playtalk cu Rebeka Pascu, artista Dana Marijuana a povestit cum a reușit să se mute în București, după ce a trăit un an în Vama Veche. Fiica ei de 10 ani și-a spus dureroasa poveste unei persoane cu inimă mare, care le-a oferit acestora o locuință.

„Toată viața am trăit în București, și mama mea a fost născută în București. Numai că se acumulaseră foarte multe probleme și stres. Am ales să plecăm în Vamă (n.r. – Veche)… Pentru mine a fost foarte bine, pentru că m-am relaxat, m-am regăsit. Mi-a plăcut acolo, i-a plăcut și fiicei mele, numai că ea, având 10 ani și fiind mai mică…eu sunt mai rezistentă la frig, însă ea are mai multe nevoi decât mine.

Și atunci a spus povestea ei cuiva și persoana respectivă ne-a ajutat și acum stăm undeva, la București. Acum avem toate condițiile, totul este bine, Bucureștiul m-a primit din nou. Prietenii m-au primit foarte bine, toate lucrurile merg bine, m-am apucat de pictură din nou, mă apuc de bijuterii, deja mi-am strâns materialele ca să pot să lucrez”, a precizat Dana Marijuana la interviurile Playtalk cu Rebeka Pascu.