Dana Marijuana s-a reîntors în București. Ce afacere vrea să înceapă cântăreața: „Mi-am revenit” EXCLUSIV

Dana Marijuana a locuit timp de un an în Vama Veche, dar, recent, s-a întors în București la rugămintea fiicei sale, Iris. Cea mică nu s-a putut acomoda, așadar a fost nevoită să revină în Capitală. Cântăreața ne-a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri despre planurile de viitor pe care le are. Dana vrea să își deschidă o afacere cu bijuterii.

Dana Marijuana și-a luat adio timp de un an de la Capitală și a locuit în Vama Veche într-un container. Din păcate, fiica sa, Iris nu s-a putut obișnui cu acel stil de viață și a reușit să își convingă mama să revină în București:

„Bucureștiul nu mă lasă! Bucureștiul mă iubește, m-a adus înapoi. Iris nu era obișnuită cu condițiile pe care le aveam acolo și a vrut neapărat să vină înapoi. Mi-a prins bine acest an în care am stat acolo. Am venit cu idei noi, altă energie, altă gândire.

Toți m-au primit bine, prietenii și cei apropiați. Nu vreau să mai dau aumănunte unde stau, că după ce dau, parcă trebuie să plec. Acum ne ajută cineva. Am revenit în București cam de 3 luni de zile.”, ne-a declarat Dana Marijuana, în exclusivitate pentru Playtech Știri.