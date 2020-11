Dana Budeanu va rămâne fără cuvinte. Ce răspuns i-a dat Teo Trandafir, este cea mai mare surpriză

Dana Budeanu va rămâne mută după ce va afla ce replică i-a dat Teo Trandafir după ce prima a făcut mișto de vestimentația celei de-a doua. Teo Trandafir a fost provocată de colega ei de televiziune, Denise Rifai, să povestească despre pasiunea sa pentru bijuterii, dar și despre cele ce a spus Dana Budeanu despre hainele pe care le îmbracă.

Teo Trandafir i-a dat replica Danei Budeanu, după ce aceasta a râs de hainele ei. ”Cu un pic de benzină le rezolvi”

Dana Budeanu a avut cuvinte urâte la adresa lui Teo Trandafir. Criticul de modă spunea că ”Teo se îmbracă pilaf, dar nu contează, farmecul e una, kilogramele sunt alta”. Denise Rifai, colegă cu Teo Trandafir la Kanal D, i-a reaminit acesteia ce s-a spus despre ea în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Astfel, Denise Rifai s-a referit la colecția de bijuterii pe care știe că o are Teo Trandafir, spunând că i le-a admirat întotdeauna. ”Câte kilograme de aur ai acasă?”, a întrebat-o Denise Rifai pe Teo Trandafir.

Teo Trandafir despre bijuteriile ei. O mare parte din ele a pierdut-o

”Am avut. Din nefericire, am trecut prin foarte multe și o mare cantitate a fost înstrăinată. Dar nu mă supără. Am rămas în ultimul timp la același set, deși am niște bijuterii…chiar am niște bijuterii!”, i-a răspuns Teo Trandafir.

În ceea ce privește comentariile pe care le-a făcut Dan Budeanu la ținutele sale, îndrăgita prezentatoare TV a avut un răspuns total neașteptat.

Ce prețuiește Teo Trandafir mai mult și mai mult pe lumea aceasta

”Dana Budeanu avea dreptate, spunea așa: când vine vorba despre dive, indiferent de ce spuneți voi, eu voi împărți ecranul în două: Mihaela Rădulescu și Andreea Marin. Din punctul meu de vedere, Teo nu există. Nu te uiți la Teo ca să vezi în ce e îmbrăcată. Eu consider asta unul dintre cele mai importante complimente care mi s-au făcut vreodată, pentru că prețuiesc doar lucrurile cărora nu le pot da foc.

Trențele, indiferent cât de prețioase ar fi, cu un pic de benzină le rezolvi. Încearcă asta și cu bijuteriile: diamantele nu ard! Da, la bijuterii mă pricep și am avut o mare problemă cu asta, dar e posibil ca în câțiva ani, când se va calma și criza, să-mi reiau colecțiile”, a spus Teo Trandafir în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.