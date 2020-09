Dana Budeanu, în lacrimi la Antena 3! A vorbit despre fetișul Gabrielei Firea și a bușit-o plânsul, imediat VIDEO

Dana Budeanu declara public că o va susține pe Gabriela Firea la Alegerile Locale de anul acesta. Nu este de mirare acest aspect, având în vedere că cele două sunt bune prietene. Invitată la Mihai Gâdea, a vorbit încă odată de acțiunile edilului în ceea ce privesc persoanele în vârstă din Capitală.

În toiul discuțiilor din cadrul emisiunii prezentate de Mihai Gâdea, Dana a atins și un subiect sensibil pentru ea, este vorba de persoanele în vârstă. Subiectul îi este foarte apropiat, având în vedere că tatăl acesteia este o persoană în vârstă. De altfel a și declarat acest lucru în cadrul emisiunii de aseară.

”Faceți apel la memoria și sufletul cui atunci când invocați aceste teme politice? Ale celor care au murit la revoluție? Ale părinților? Care astăzi pentru voi sunt niște bătrâni? Așa vorbesc ei despre bâtrâni. Bătrânii sunt părinții mei și părinții voștri. Bătrâni de care nu treubie să ne intereseze. Pe care trebuie să-i speriem să nu iasă la vot. Care oricum nu mai contează, că mor sau ce? Nimeni nu vorbește despre bătrâni. (..) Și eu am o sensibilitate, pentru că tatăl meu are 88 de ani. Este neoibșnuită diferența între mine și el. Și nu este bătrân, este chiar mai tânăr decât mine, în multe privințe. Dar am o sensibilitate..Eu nu suport, nu pot, pur și simplu, să văd pe stradă oameni în vârstă acum cu măști. Oameni care abia merg, și care sunt atât de batjocoriți.”, a declarat la un moment dat Dana.

În același context Dana a adus în discuție și acțiunile întreprinse până acum, de prietena ei Gabriela Firea, când vine vorba de cei în etate. A mers până acolo, spunând că actualul edil al Capitalei are un adevărat fetiș, o obsesie în a face ceva pentru cei în vârstă.

”Nimeni nu vorbește despre bătrâni. Și da..Și-aici or să creadă că spun eu nu știu ce despre Gabi. Nu. Gabi are o obsesie reală. Gabriela Firea are o obsesie cu bătrânii. De-aia a făcut ce a făcut. Are o chestie, nu știu.”, a afirmat Dana Budeanu despre Gabriela Firea.