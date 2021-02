Dana Budeanu, declarație surprinzătoare despre covid-19: ”Chiar nu vede nimeni că e la fel?!”

Dana Budeanu lovește din nou. Celebra creatoare de modă a stârnit valuri de reacții în online după ce a fost invitată la podcastul lui Damian Drăghici de pe Youtube. Ce a mărturisit controversata vedetă despre pandemia de coronavirus. Fanilor nu le-a venit să creadă.

Invitată în podcastul artistului și prietenului său bun Damian Drăghici, Dana Budeanu a vorbit despre contextul pandemic în care se află România de mai bine de un an de zile. Controversata creatoare de modă a câștigat aprecierea a milioane de români prin felul său tranșant și direct de a spune lucrurilor pe nume, în stilul său caracteristic. Vedeta a făcut o comparație a vremurilor pe care le trăim în prezent cu cele trecute în care oamenii avea de înfruntat războaie, molime și evenimente mult mai tragice, spune ea, decât pandemia de coronavirus.

„Nu are cum să nu îți fie rușine să te plângi. Nu are cum să nu îți fie rușine să porți masca aia. Când au trecut oameni prin războaie, prin lagăre… Nu are cum. Ce e de făcut?! Să luptăm împotriva acestei boli. Toată lumea. Să ieșim din case, să ne batem cu chestia asta. La război nu îți explică nimeni cum să porți o mască, ce trebuie să faci cu arma…

Chiar nu vede nimeni că e la fel?! Dacă stai în casa sau ieși e același lucru. Cifrele arată la fel. Nu puteți hali o asemenea păcăleală! Ce om de știință îmi poate spune mie că e ok să stau șase luni încuiată în casă?!”, i-a mărturisit Dana Budeanu lui Damian Drăghici, în podcastul său de pe Youtube.