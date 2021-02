Dana Budeanu, dezvăluiri fără perdea despre viața sa: „Oamenii nu stiu cine sunt. Eu nu sunt o valoare”

Dana Budeanu a fost invitată recent la emisiunea lui Damian Drăghici, difuzată pe YouTube, acolo unde a răspuns la câte întrebări dintre cele mai personale. Creatoarea de modă a fost pusă în fața unor subiecte la care nu a știut să răspundă altfel decât cu o sinceritate autentică. Printre altele, Diana Budeanu a explicat cine este ea, de fapt, și cum este privită de către români.

Invitată la „Podcastul lui Damian Drăghici”, Dana Budeanu și-a reamintit de un bun prieten de-al său care a murit în urmă cu doi ani, lăsând un gol imens în sufletul creatoarei. Aceasta a vorbit despre tânărul de 40 de ani mai frumos decât despre oricine altcineva, iar la o melodie de jale pusă de Damian Drăghici, cunoscuta creatoare de modă a izbucnit în lacrimi.

„Eu nu am cunoscut pe nimeni care a trăit ca acest băiat (n.r Alex). Toţi oamenii, împreună, în afară de Damian, nu au trăit cum a trăit acest băiat până la 40 de ani. Se bucura de orice, de viaţă. Viaţa, dacă n-o trăiţi, n-o meritaţi. Viaţa a fost dată să fie trăită”, a spus Dana Budeanu.