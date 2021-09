Dana Budeanu a răbufnit. Ce a enervat-o la culme de această dată: ‘La fel ca în comunism’

Face ea ce face și mereu ajunge în centrul atenției. Controversata Dana Budeanu s-a arătat revoltată de felul de noile restricții impuse în școli, în contextul pandemic. Ce spune designerul despre perioada în care era ea copil.

Dana Budeanu tună și fulgeră în mediul online, după ce au fost anunțate, recent, cele mai noi reguli și măsuri sanitare care au fost impuse în instituțiile școlare din România. Ce spune controversatul designer despre obligativitatea elevilor de a purta mască în clasă.

Creatoarea de modă nu s-a putut abține și a făcut o comparație între generația actuală și vremurile când ea era elevă de școală generală.

Pana venea masina cu marfa, se incingeau partide de fotbal, de leapsa, de-a v-ati ascunselea, si se rupea de realitate, realitate in care parintii si bunicii nostri stateau cu orele in picioare, incolonati, acceptand umilinta de “a primi” cand si ce vrea statul.

Poate aceasta generatie nu a inteles mai nimic din comunism, pentru ca pentru aceasta, totul parea normal, o joaca, chiar si atunci cand trebuiau sa isi insoteasca parintii la coada la lapte, la tacamuri de pui, zahar, oua…pentru a putea cumpara un produs in plus.

Dana Budeanu privește cu nostalgie spre anii trecuți, fiind revoltată de faptul că școlarii sunt obligați, în contextul pandemic, să poarte mască de protecție în clasă. Mai mult de atât, creatoarea Verdictului Politic susține că oamenii se confruntă, acum, cu un „nou comunism”.

„Daca generatiei noastre ii impuneai sa poarte masca la orele de curs, te alegeai cu o “revolutie” in scoala. NIMENI nu ar fi purtat, iar daca ne uitam in oglinda si ne aducem aminte de cum eram atunci, o sa ne fie rusine sa ne mai uitam in ochii copiilor nostri, crescuti ca intr-o cutie de carton, plina de pereti din burete pe care am aplicat si un sticker de “fragil”.

Nu e inca tarziu si generatia noastra a devenit libera tot cand eram elevi, si poate acum, mai mult ca niciodata, e timpul sa le aratam copiilor nostri ca ei sunt cu adevărat liberi si ca nimeni nu le poate impune vreo regula aberanta, iar noi ca parinti sa ne luptam cu “NOUL COMUNISM” pentru ei.

Generatia libera din anii ’90 suntem noi, parintii generatiei captive de acum. ȘI ASTA E CU ADEVARAT TRIST. COPIII DIN TIMPUL GENERATIEI NOASTRE SI COPIII PE CARE II CREȘTEM ACUM, NU AR FI FOST PRIETENI NICIODATA”, a completat designerul.