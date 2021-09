Dana Budeanu, replică savuroasă după ce Nicuşor Dan a dezvăluit că nu s-a vaccinat impotriva covid

În această seară, fanii au avut parte de replici savuroase dn partea Danei Budeanu pe Instagram. Dana Budeanu a comentat pe marginea celor declarate marți de Nicușor Dan. Edilul capitalei recunoștea că nu s-a vaccinat anticovid, recunoscând că a fost infectat atât el, cât și fiica sa.

În martie, anul curent, Nicușor Dan anunța pe rețelele de socializare faptul că fiica sa Aheea avea să fie infectată cu noul virus. Informația a făcut repede titlurile din presa momentului, ulterior edilul trecând peste acest episod.

”Fetița mea, Aheea a ieșit pozitivă la testul COVID-19. Nu are simptome, nu sunt motive de îngrijorare. Eu am ieșit negativ la testare dar, fiind contact direct, trebuie să stau în izolare 14 zile (de la testul ei) până vineri, 30 aprilie.

De atunci și până astăzi au trecut 6 luni, perioadă în care Nicușor Dan și-a exercitat atribuțiile, o perioadă în izolare, după care a revenit la biroul său din Primăria Capitalei. Marți, într-o nouă conferință de presă, Nicușor Dan era întrebat dacă s-a vaccinat sau nu. Răspunsul acestuia a fost unul tranșant:

„Nu am spus public pentru că nu am vrut să parazitez dezbaterea publică cu asta. După cum bine știți, am fost în izolare în luna mai. Am fost izolare pentru că fiica mea a fost infectată, apoi m-am infectat și eu, deci am avut coronavirus.

O să fac vaccinarea după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac”, a declarat Nicușor Dan, marți, în conferința de presă.