Ce a pățit Mircea Badea după ce a vorbit despre Dana Budeanu. Nici el nu se aștepta la așa ceva

Mircea Badea a avut parte de o mare surpriză după ce a vorbit despre Dana Budeanu. Prezentatorul a făcut câteva comentarii pe pagina lui de Facebook despre controversatul personaj.

El a ținut să specifice că nu are nicio legătură cu Dana Budeanu, asta după ce mai mulți fani i-au atras atenția pe Facebook.

Dana Budeanu a distribuit o postare făcută de Ministerul Sănătății cu privire la faptul că a fost aprobată vaccinarea la domiciliu și în ambulatoriile de specialitate.

Când a văzut postarea, Mircea Badea a făcut un comentariu ironic la adresa vedetei.

El a primit mai multe mesaje în care i s-a reproșat că a atacat-o pe creatoarea de modă. Prezentatorul a ținut să precizeze că nu are nimic cu ea și nici nu au aceeași gândire.

”Mi s-a reproșat că am atacat-o pe Dana Budeanu, ceea ce este fals. Eu nu o atac pe doamna Dana Budeanu, nu am nimic cu doamna Dana Budeanu, nicio străbatere. Doar că am văzut că există această percepție pe care vreau să o distrug.

Pe ea, pe percepție. Sigur nu sunt în aceeași barcă sau pe aceeași baricadă cu Dana Budeanu. Nu am fost niciodată în același areal de răspândire, nu am avut aceleași preocupări, nu am nicio legătură cu dumneaei. Nu spun nici că e de bine, nici că e de rău! Vă spun doar că unii cred că vâslim împreună într-o direcție… Nu vâslim în aceeași direcție, eu nu, eu sunt pe persoană fizică.

Nu am o luptă comună cu Dana Budeanu. Nu sunt în aceeași barcă cu doamna Dana Budeanu, asta sigur! Nu spun acest lucru ca o chestiune negativă la adresa Danei Budeanu, doar că nu avem nicio legătură. Nu avem aceeași agendă, nu avem aceleași preocupări și, de multe ori, nu avem aceleași puncte de vedere. Pe bază de COVID, sigur nu am aceleași puncte de vedere”, a explicat Mircea Badea.

”Nu înțeleg apelurile la calm. Dar cine nu este calm? Cine este isteric, sau îngrijorat, în sensul panicat? Nu văd așa multă anxietate”, a mai spus realizatorul TV.

”A fost jihad la mine pe Facebook! Au fost tone de reproșuri! Am mai șters din ei cu ocazia asta. Eu nu am același adevăr ca al ei. Am alt adevăr! Dânsa e în tabăra cu ideea că vaccinul este horror, non stop. Eu nu zic așa. Sunt pe persoană fizică”, a subliniat Mircea Badea.