Dan Șucu, mai bogat decât Gigi Becali? Acționarul Rapidului a dezvăluit cât valorează imperiul său, dar și cum a câștigat primul milion de euro

Dan Șucu este mai bogat decât Gigi Becali! Cel puțin așa susține noul acționar al Rapidului. Nou venit la trupa din Giulești, omul de afaceri a dezvăluit că topul în care se spunea că are o avere de 120 de milioane de euro nu reflectă adevărul și este convins că valoarea imperiului său, pe care îl conduce de 30 de ani, este mult mai mare.

Dan Șucu este cel mai bogat om din fotbalul românesc. Sigur că această afirmație nu o să-i pice bine lui Gigi Becali, care consideră că el este cel mai potent afacerist din Superliga României. Topul întocmit de revista Capital anul trecut spunea că patronul FCSB are o avere între 325 – 425 de milioane de euro, iar în clasamentul întocmit de Forbes, Dan Șucu apare „doar” cu 120 de milioane de euro, maxim 130 de milioane de euro.

Noul acționar al Rapidului a făcut însă calculele în direct. A dezvăluit că averea lui este mult mai mare. Chiar de aproape patru ori mai mare.

Dan Șucu a construit un grup care are o cifră de afaceri anuală de 200 de milioane de euro. iar în cele opt fabrici și 26 de puncte de vânzare, dintre care unul la Sofia și altul la Belgrad, lucrează 2.300 de angajați. Omul de afaceri a dezvăluit cum a început drumul acum 30 de ani și cum a câștigat primii bani.

„În 1993 am pornit singur și am avut imaginea că n-ar fi rău să încep totuși cu mobilă de birou. Atunci nu exista o specializare, exista mobilă și atât. Dar nimeni nu avea ideea asta de specializare de mobilă de birou. Atunci am pornit cu un import de mobilă de birou.

Mi-am vândut casa și am primit cam 50.000 de dolari. Cu banii ăia am cumpărat primul transport de mobilă de birou, având percepția că o să fac o treabă foarte bună cu marfa respectivă. Dar nu mi-am dat seama cum o să fie.

Atunci îmi făcusem planul că voi vinde camionul respectiv în două luni și voi reuși să câștig în jur de 3.000-4.000 de dolari pe lună. Care ar fi fost pentru mine un jalon corect, Unul bun pentru a fi un bun tată de familie”, a mai spus Dan Șucu.