Dan Petrescu își ia în serios rolul de viitor selecționer. „N-aș vrea să vorbesc acum despre asta”

Dan Petrescu își ia în serios rolul de viitor selecționer. Tehnicianul de la CFR Cluj este alagerea FRF pentru a-l înlocui pe Mirel Rădoi pe banca tricolorilor. Antrenorul de 53 de ani urmează să dea un răspuns final pe 20 decembrie, după ultimul meci al campioanei din acest an. Pe de altă parte, Dan Petrescu a comentat rezultatul tragerii la sorți din Liga Națiunilor unde i-ar putea conduce pe tricolori în meciurile României.

Dan Petrescu își ia în serios rolul de viitor selecționer. Tehnicianul campioanei este alegerea FRF pentru postul lăsat liber de Mirel Rădoi. Dan Petrescu urmează să dea un răspuns final pe 20 decembrie, după ultimul meci din acest an al celor de la CFR Cluj.

Dan Petrescu și-a condus echipa către o nouă victorie în Liga 1. CFR Cluj a învins, în deplasare, pe Farul lui Gică Hagi, scor 2-0. Astfel, echipa din Gruia a refăcut distanța de 8 puncte față de FCSB, a doua clasată în clasament. Pe de altă parte, joi, la Nyon, a avut loc tragerea la sorți pentru grupele viitoarei ediții de Liga Națiunilor. România va juca în grupa a 3-a din Liga B, contra Muntenegrului, Finlandei și Bosniei. Partidele vor avea loc în perioada iunie-septembrie 2022.

Dan Petrescu a comentat la finalul meciului cu Farul șansele naționalei noastre, la timona căreia ar putea chiar în partidele din Liga Națiunilor.

„Acum am auzit, nici nu știam. Finlanda, nici nu știu, am jucat cu echipa lor campioană (n.r. – în 2020, 3-1 cu Kups Kuopio). Bosnia îl are pe Susic n.r. – fundașul dreapta de la CFR Cluj). Vă dați seama că e echipă bună, dacă Susic e acolo!

Cu orice echipă am fi căzut, meciurile sunt grele. N-aș vrea să vorbesc acum despre asta, am meci cu FC Argeș. Sper ca România să se califice din această grupă, dar până atunci mă gândesc la CFR”, a declarat Dan Petrescu.