Dan Negru, suspendat de la TVR. Cu ce și-a enervat șefii: ”Nu mi-am luat salariul 3 luni!”

Șefii lui Dan Negru l-au avut în vizor pe celebrul prezentator de televiziune. Cu ce i-a deranjat pe aceștia? Care a fost cauza suspendării unui dintre cei mai iubiți moderatori de TV din România?

Dan Negru a povestit cum a fost suspendat într-o perioadă de la TVR pentru ceva ce se întâmplase în timpul emisiunii pe care o modera cu ani în urmă. Un podcast făcut pe YouTube de către Andi Moisescu a scos la iveală momente neștiute de fanii unor persoane publice. Negru a povestit cum a fost sancționat după ce a adus la Televiziunea Română o trupă de hip hop. Cu toate că le-a făcut instrucție artiștilor din platou și le-a spus să nu înjure în timpul emisiei, invitații au făcut fix pe dos. „O lună m-au suspendat și nu mi-am luat salariul trei luni!”, a spus Dan Negru. „Ce dileală!”, a replicat și Andi Moisescu, râzând. Printre altele, vedeta a mai mărturisit că s-a apucat de radio cu ajutorul imitației lui Andrei Voiculescu, care a plăcut „mult de tot” publicului.

„În 1990, aveam niște prieteni la Radio Timișoara, care știau că eu am niște discuri. Aveam niște discuri, eram pasionat de muzică. Și acum am niște hectare de vinil. Și m-au rugat să le dau și lor câteva discuri pentru radio. Le-am zis: «Vin eu să văd ce se întâmplă, să nu cumva să se zgârie». Pe mine zgârcenia m-a dus acolo! Eu cumpăram discuri din piața de vechituri din Timișoara. Ascultam muzică și așa am ajuns la radio”

Dan Negru