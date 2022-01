Dan Negru rupe tăcerea după înfrângerea de Revelion. Ce a putut spune despre PRO TV și emisiunea lor

Revelionul de la Antena 1 nu a mai câștigat detașat în audiență, clasându-se pe locul doi, după Pro TV, iar Dan Negru a rupt tăcerea după înfrângerea suferită. Pentru că foarte multe știri au curs cu privire la faptul că după două decenii în care a Revelionul „cu măști” de la Antena 1 a fost lider de audiență a fost detronat de concurență, prezentatorul a ținut să transmită un mesaj echipei sale, în primul rând.

Dan Negru a venit azi cu o reacție pe pagina de Facebook, întrucât a dorit să lămurească public situația. Pe lângă mulțumirile aduse echipei sale, el a ținut să îi mulțumească personal lui Gherghe Zamfir care a acceptat invitația sa de a cânta la emisiune, făcând acest lucru „pro bono”, doar din bucuria de a le cânta românilor. Totodată, a mai precizat și că momentul artistic al marelui naist și compozitor a deținut și vârful de audiență al nopții.

Dan Negru a explicat că, de fapt, adevărata performanță a echipei sale în cei 21 de ani de „Revelioane” ar fi aceea că, de pe locul 2/3, unde s-a clasat Antena 1, a reușit mereu să învingă liderul, adică Pro TV.

Dan Negru a dezvăluit că niciodată în istoria televiziunii nu au existat premii de 10 mii de euro pentru telespectatori, motiv pentru care „Pro TV merită felicitat pentru faptul că a găsit resursele financiare” să facă posibil acest lucru.

Dar nu în ultimul rând, Dan Negru „aplaudă” victoria postului Pro TV și sugerează o revanșă: „îi aștept în ring la anul”!

„Am văzut ieri breaking-news-uri și zeci de știri in care eram subiectul principal și am promis echipei mele că vin cu o lămurire publică:

26,2 Pro și 24,2 Antena a fost audiența reală a Revelionului in toată țara, pe publicul național, de la copii la seniori.

După 22 de ani, e prima dată când liderul televiziunilor, Pro Tv, e umăr la umăr cu Revelionul nostru.

Îi aplaud cu fair-play și îi aștept în ring la anul!

În cei 21 de ani, liderul Pro Tv a încercat diferite rețete de Revelioane, de la showuri mari in studiouri uriașe, cu zeci de vedete, până la filme sau concerte in piețe.

După 22 de ani au reușit să intre în ring și îi aplaud.

Ierarhia televiziunilor românești in timpul anului e: Pro Tv locul 1, Antena si Kanal D împărțindu-si locurile 2/3 pe publicul din toată țara, nu pe diferite main-targeturi.

Perfomanța echipelor mele in cei 21 de ani e că de pe locul 2/3 am învins mereu liderul!

Anul ăsta cel mai performant revelion cost-rezultat a fost, probabil, România Tv după cum cel mai scump a fost ProTv.

Niciodata in istoria tv nu au existat premii de 10 mii de euro pentru telespectatori și Pro merită felicitat că a găsit resursele financiare!

Eu îi mulțumesc personal lui Gherghe Zamfir care a acceptat invitația mea și a cântat gratuit, fără niciun ban doar din simpla bucuriei a întâlnirii cu românii. Zamfir a și avut vârful de audiență al nopții!”, a spus Dan Negru.