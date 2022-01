PRO TV l-a spulberat pe Dan Negru. Ce lovitură dură a încasat Revelionul 2022 cu măști

Se întâmplă pentru prima dată în 20 de ani faptul că Pro TV a depășit Antena 1 și celebrul Revelion al lui Dan Negru. Deși noaptea de Revelion era printre acele puține dăți când Antena 1 depășea cu mult postul din Pache Protopopescu în ce privește audiențele, iată nu s-a întâmplat și de această dată.

Pentru prima dată în 20 de ani, Pro TV bate Antena 1 cu programul din noaptea dintre ani. Mulți ani, Pro TV a preferat să difuzeze filme, însă de data aceasta postul a avut Protevelionul, un spectacol cu vedete ale postului și cu alți invitați, prezentat de Pavel Bartoș și Raluk, muzică populară și de petrecere, mister dat de niște umbre pe ecran, fără măști, filmat ca un talent show, notează Paginademedia.ro. A mai avut și trupa Light Balance (America’s Got Talent).

De Revelion, Antena 1 a mers pe clasic, cu celebrele măști, o rețetă cu care Dan Negru nu a avut rival în noaptea dintre ani. I-a mai avut pe Romică Ţociu, Cornel Palade, Selly, dar a avut şi momente inspirate din serialele la modă: concursuri Squid Game sau Casa del Papel.

Programul lui Dan Negru a început la ora 22.00, ca de obicei, iar Protevelionul a luat startul cu două ore înainte. În ce privește audiențele, în intervalul orar 22.00-2.00, la nivelul întregii țări, peste două milioane de români s-au uitat la Protevelion, în timp ce la Revelionul Starurilor prezentat de Dan Negru se uitau aproximativ 1,9 milioane de români. Locul trei a fost ocupat de Kanal D, post la care se uitau aproape 700.000 de români, urmat, la mică distanță de România TV.

La orașe, peste 1,1 milioane de telespectatori au privit Protevelionul, în vreme ce 900.000 l-au preferat pe Dan Negru. Locul al treilea la orașe este ocupat de România TV, apoi de Kanal D.

Protevelionul a fost pe prima poziție în clasament și în ce privește audiențele de la nivel comercial. Pentru acest segment de public doar revelioanele difuzate de cele două posturi au contat.

Pe scena Protevelionului difuzat de Pro TV au urcat nume celebre de artiști, iar un moment extrem de plăcut a fost monologul actorului Horațiu Mălăele.

„Bună seara! Eu sunt un prost! Știu că sunt prost, dar când mă uit primprejur parcă mai prind curaj. Inteligența mă urmărește de multe ori, dar eu sunt mult mai rapid.

Azi am avut o zi tâmpită. Am pus mâna pe cămașă și s-au rupt doi nasturi. Am pus mâna pe geantă, i s-a rupt toarta. Am pus mâna pe clanță, s-a rupt și aia. Acum m-aș duce la toaletă, dar știu eu dacă…

Am fost un copil sărac. Am fost un copil foarte sărac. Am fost un copil atât de sărac încât dacă nu eram băiat aproape că nu aveam cu ce să mă joc.

Sărac fiind am aflat că există Dumnezeu. L-am rugat să îmi aducă și mie o bicicletă, dar nu mi-a dat. Am aflat că Dumnezeu este iertător, am furat bicicleta și l-am rugat să mă ierte”, a spus Horațiu Mălăele pe scenă.